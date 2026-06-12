De omisión maliciosa a lavado: los otros delitos que pueden adjudicarle a Adorni tras la presentación de sus DDJJ con más de USD 500 mil “rectificados”

El jefe de gabinete Manuel Adorni presentó finalmente las declaraciones juradas (DDJJ) “rectificadas” ante la Oficina Anticorrupción para intentar justificar su enorme incremento patrimonial, por el que es investigado en la Justicia por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. A juzgar por su insólita defensa en una entrevista con LN+ y los datos que había omitido y agregó ahora a sus DDJJ presentadas entre 2023 y 2025 (las actualizaciones se hicieron públicas este jueves), Adorni podría verse aún más complicado. La Justicia pude ampliar la imputación del jefe de gabinete por omisión maliciosa en la declaración de su patrimonio. También podría investigarlo por evasión, incumplimientos de los deberes de funcionario público y hasta lavado de activos. “Todo está bajo análisis”, aseguraron los investigadores a El Destape.

En las últimas 24 horas y después de haber afirmado que todo lo declarado por él estaba en orden, el jefe de ministros blanqueó haber tenido más de 500 mil dólares en negro y reconoció un patrimonio a finales de 2025 de más de 944 millones de pesos, 15 veces más grande (en pesos) que lo declarado originalmente para diciembre de 2023. Aún es una incógnita cuál será la documentación que presentará en sede judicial para respaldar este salto de ingresos, que adjudicó en gran parte a una inversión en Bitcoins. Todo parece un gran dibujo para intentar tapar que en verdad su salto en su nivel de vida se dio a partir de su ingreso a la función pública.

Este miércoles por la noche, en una entrevista con José Del Rio en LN+, el jefe de ministros dijo que ahorró más de 500 mil dólares antes de ser funcionario por invertir en Bitcoins y que no los había declarado todos estos años porque con su esposa, Bettina Angeletti, “ahorramos en negro como todos los argentinos”. ”No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años", añadió. En la actualización de su DDJJ 2023 (rectificada), que es la que refiere al patrimonio que tenía cuando se convirtió en funcionario y se conoció este jueves, Adorni corrigió lo informado a la Oficina Anticorrupción y afirmó que para ese entonces tenía 565 mil dólares en efectivo producto de la venta de activos, entre otros ingresos que agregó.

Como publicó Ari Lijalad en El Destape, si se compara lo que Adorni declaró originalmente en 2023 y lo que declara ahora, cuando asumió dijo que tenía 62.835 dólares y ahora dice que eran 708.822. Una diferencia del 1.000%. No cierra por ningún lado y, a la vez, abre la puerta para que se lo investigue por falsear su declaración jurada. Se trata del delito de omisión maliciosa que está estipulado en el artículo 268.3 del Código Penal, que establece que “será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo”. Es un delito excarcelable pero que inhabilita para ejercer la función pública.

Distintos expertos consideran que a partir de las declaraciones de Adorni en LN+ sobre por qué no declaró los más de 500 mil dólares que dijo haber obtenido por invertir en Bitcoin (afirmó invertir 200 mil y ganar 300 mil entre 2013 y 2018), la omisión maliciosa estaría “confeso”. Al decirle a Del Rio que ahorró en negro voluntariamente porque la vieja política no permitía hacerlo de otra manera, el jefe de gabinete pudo haber expuesto e dolo de malicia que requiere ese tipo penal. Para intentar exculparse luego agregó que no declarar esa suma “fue un error”. El error no sería dolo. Por eso utilizó esa palabra. Fue su excusa.

Esta coartada que creó Adorni después de tomarse su tiempo para actualizar sus DDJJ y afirmar en diversas ocasiones que todo lo que había declarado estaba en orden, apuntan a intentar mejorar su posición en la causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. El punto en el expediente es cómo tomará el fiscal Gerardo Pollicita, quien tiene delegada la investigación del caso, esta explicación del jefe de gabinete. El fiscal ya requirió en carácter de urgente todas las DDJJ actualizadas el jefe de ministros. Adorni va a tener que demostrar que los números que volcó en sus DDJJ tienen respaldo documental, algo que parece difícil. Ya trascendieron diversos videos que muestran al jefe de ministros en distintas entrevistas diciendo que no invirtió en Bitcoins al momento en que ahora afirma que lo hizo.

El dibujo en las DDJJ

Parece evidente que el objetivo de toda esta maniobra de Adorni es inventar un dinero que fuera previo a su llegada al gobierno para justificar sus gastos que no se condicen con el sueldo que tiene, como la compra de un departamento en Caballito y de una casa en un barrio cerrado de Exaltación de la Cruz, que remodeló a nuevos, y sin vender su antigua vivienda; y su pulsión viajera, que desarrolló desde que entró a la Casa Rosada e incluyó destinos como Aruba, Punta del Este en avión privado y el lujoso Hotel Llao Llao en Bariloche. Eso explicaría por qué agregó los 565.000 dólares a su DDJJ 2023 rectificada. Adorni tenía que inventar dinero para justificar gastos que son injustificables para el sueldo de un funcionario.

En esa línea, en su DDJJ 2023 rectificada este miércoles por la noche y conocida este jueves, el jefe de gabinete sumó a lo ya declarado para ese período fiscal:

Los mentados 565.000 dólares que justificó como “venta de activos”.



Inversiones en acciones, fondos comunes de inversión y obligaciones negociables por 558.453,70 pesos y 261.830,92 esos.



por 558.453,70 pesos y 261.830,92 esos. Cuentas de pago PSP por 38.159,43 pesos.



Inversiones en Bitcoin (3499,98 unidades por el equivalente a 619.356,94 pesos).

Luego hizo un dibujo de gastos paulatinos para intentar explicar el crecimiento patrimonial que tuvo. Por ejemplo, en la actualización de la DDJJ 2024 dijo que en lugar de 42.500 dólares en efectivo tenía 513.000; y que en verdad tiene el 50% de la casa en el country Indio Cuá cuando antes aseguraba que estaba 100% a nombre de su esposa. También blanqueó que se compró una camioneta Jeep. A su vez, en la nueva DDJJ de 2024 dibujó ingresos por fuera de su sueldo por 148 millones de pesos. En la original decía cero.

No obstante todo esto, lo más curioso surge en su nueva DDJJ del período fiscal 2025. En este documento, el jefe de ministros declara tener en efectivo aún 209.961,52 dólares de los 565.000 agregados para 2023 que por el precio del dólar al cierre de ese período fiscal los valuó en 303.604.357,92 pesos; y a la par reconoce tener una deuda con cuatro mujeres –una es su madre- de las cuales dos son las policías con las que dice haber trabado un préstamo hipotecario para adquirir la casa de Exaltación de la Cruz. Se trata de la comisaria retirada Graciela Isabel Molina de Cancio, que aportó le mayor parte del préstamo (85.000 dólares), y su hija, la oficial Victoria María José Cancio, quien facilitó otros 15.000 dólares. Ambas le fueron presentadas por la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la operación. Ese préstamo ocurrió el 15 de noviembre de 2024, el mismo día que Angeletti compró la casa en el country Indio Cuá, de la que Adorni reconoció que también es dueño. Las dos policías declararon en la causa en abril de este año y afirmaron que el jefe de gabinete les debe todavía 70 mil dólares más intereses. Un interrogante es inevitable: ¿Para qué pidió dinero prestado si tenía más de 200 mil dólares en cash?

Según su última DDJJ, Adorni cerró el 2025 con un patrimonio de 944.575.052,45 pesos. El ministro coordinador dijo que ese mismo año tuvo deudas por 317.312.719,68 pesos por lo que finalmente tiene, según lo que declaró, 627 millones de pesos “limpios”.

Más delitos en el horizonte

Ante este cuadro de situación se abren otros posibles delitos que la Justicia podría achacarle a Adorni como el de evasión, lavado de activos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Entre las diferentes fuentes consultadas para esta nota (jueces, fiscales y exintegrantes de la OA) no hay coincidencia plena sobre la posibilidad de avanzar contra el jefe de gabinete por el delito de “evasión”, en el que claramente incurrió por no declarar de mínima los 565 mil dólares que ahora “blanqueó”. ¿La razón? El haberse inscripto en el Régimen Simplificado de Ganancias, implementado por la Ley de Inocencia Fiscal, como reveló Ari Lijalad en este medio.

¿De qué se trata este régimen? En palabras del presidente Javier Milei: “Se blinda para siempre a los ciudadanos argentinos que adhieran al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, mediante el cual pueden normalizar su situación patrimonial pagando Ganancias solo por su facturación e independientemente de su variación patrimonial (Es decir que, al adherir, ARCA calcula el monto a pagar de impuesto a las ganancias solo por lo facturado durante ese ejercicio fiscal, sin importar cuánto haya aumentado el patrimonio y/o el consumo personal durante ese período)”. Parece evidente que Adorni y su esposa usarán la ley de Inocencia Fiscal para el período 2025 con el objetivo de pagar ganancias “sólo por lo facturado” y “sin importar cuanto haya aumentado el patrimonio”.

“El tema de la evasión, en función de la inocencia fiscal no se configura. Con esa ley que sacaron se salva”, consideró un exintegrante de la Oficina Anticorrupción. Por su parte, un juez que interviene en causas de materia penal consideró que “la aplicación de la ley de inocencia fiscal se puso en duda porque es el único régimen de blanqueo encubierto que no estableció expresamente las exenciones que estableció todo blanqueo a esta época. Como en este no se dice nada queda sujeto a interpretación”, explicó. Otro actor del fuero Penal Económico reconoció a este medio que aún no está claro cómo debe accionarse con un funcionario por ese tema por ser un instrumento “muy nuevo”. No parece azaroso que Adorni y su esposa se hayan inscripto a ese régimen. Por cierto, el jefe de gabinete no fue el único funcionario de este gobierno que se anotó.

El delito de lavado de activos también podría adjudicársele al jefe de gabinete pero para eso primero la Justicia debe determinar que el origen de los fondos que usó Adorni fue ilegal. “Con la compra de los inmuebles, es decir el uso de la plata, ahí Adorni le estaría dando apariencia de licitud a plata supuestamente ilegal", explicaron fuentes vinculadas a la Justicia. Pero para eso se tiene que demostrar que plata usada era “negra”. En este tema pesa si Adorni puede ser investigado por evasión tributaria o no. Porque ese sí puede considerarse un delito precedente. Si el funcionario quedase blindado por ese tema por haberse inscripto al régimen de inocencia fiscal no obstante podría quedar bajo una investigación por presunto lavado si se determinara que el dinero que provocó su salto patrimonial en verdad provino de otro delito como por ejemplo la obtención de alguna ganancia por su accionar en la criptoestafa de $LIBRA. En esa causa el querellante Martín Romeo pidió la indagatoria de Adorni en abril de este año porque junto a su abogado Nicolás Oszust lo consideran una pieza clave de la maniobra.

Según las fuentes consultadas, la mera sospecha fundada de que el dinero provino de algún delito previo abriría la puerta a una investigación en ese sentido.

Ante este escenario, el devenir de la causa que investiga Pollicita y que está a cargo del juez Ariel Lijo –quien fuera el candidato fallido del gobierno a la Corte Suprema- puede sellar el futuro político de Adorni. Las últimas declaraciones del jefe de gabinete lejos de ayudarlo en su defensa lo comprometieron aún más.