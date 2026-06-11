Las Declaraciones Juradas nuevas de Adorni: todos los detalles de un dibujo inverosímil

Manuel Adorni presentó sus declaraciones juradas rectificadas, el eufemismo legal para no decir que acomodó los números para intentar explicar su incremento patrimonial desde que llegó al gobierno junto a Javier Milei. Luego de semanas en las que aseguró que todo estaba declarado como correspondía ahora, según los nuevos documentos que presentó, confiesa que omitió informar 565.000 dólares en efectivo que ni siquiera aclara de donde salieron.

Si se compara lo que declaró originalmente y lo que declara ahora, cuando asumió dijo que tenía 62.835 dólares y ahora dice que eran 708.822. Una diferencia del 1.000%. Declaró 11 veces menos patrimonio del que ahora dice que tenía. No cierra por ningún lado y, a la vez, es la confesión de un delito, ya que falsear las declaraciones juradas tiene pena de prisión excarcelable pero con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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El dibujo que presentó Adorni es de tal magnitud que, si se toma su patrimonio en dólares, declara que disminuyó desde que está en el Gobierno. En los papeles que presentó para “rectificar” figura que su patrimonio total era de 708.822 dólares al inicio de 2023, antes de ser funcionario, y que en 2025 fue de 638.226. O sea, le sumó 565.000 dólares que se había “olvidado” en 2023 pero le da que perdió plata en dólares a pesar de que se compró un nuevo departamento, una casa en un country y una camioneta además de su sueldo y los ingresos de su, según él, exitosa esposa Bettina Angeletti.

Esta descapitalización en dólares de Adorni puede explicarse por el salto del dólar oficial, pero indica también que el apuro no es buen amigo de las planillas. Y que el objetivo de toda esta maniobra es inventar un dinero que fuera previo a su llegada al gobierno para justificar con eso la compulsión inmobiliaria, decoradora y viajera que desarrolló desde que entró a la Casa Rosada. Por eso los 565.000 dólares extra, tenía que inventar dinero para gastar. De hecho, en la declaración jurada de 2025 dice que le quedan apenas 209.961 dólares en efectivo, menos de la mitad de lo que “olvidó” declarar.

Entre los 565.000 dólares que aparecieron mágicamente en 2023 y los 209.961 que informó a fin de 2025 está la clave de la jugada de Adorni. Ahora va a decir que usó los 355.039 dólares de diferencia en los gastos que no puede justificar. Y que los tenía de antes pero decidió gastarlos justo cuando empezó a ser funcionario.

Medio palo verde

¿De donde salen esos 565.000 dólares que Adorni se había “olvidado” de declarar? En su última aparición televisiva donde conversó con José Del Río en LN+, Adorni dijo que desde 2014 invertía en Bitcoin, que invirtió “fuerte” 200.000 dólares y ganó otros 300.000, lo que daría una cifra cercana a lo que ahora puso en su nueva declaración jurada de 2025. También dijo que su primer dinero lo encontró al desarmar el departamento de su padre, que en realidad solo le dejó deudas y embargos.

Lo cierto es que los números no le cierran por ningún lado. Y tampoco el archivo, que Adorni dejó por doquier y para todos los temas e incluye videos donde afirma que no conocía del tema Bitcoin e incluso afirma: “Me parece que las criptomonedas son... A ver, no sé si tomarlo como una inversión, pero porque yo tengo conceptualmente metido en la cabeza las stablecoins y no la cripto volátil, el Bitcoin. Pero bueno, quien lo quiera ver como una inversión, me parece bien". Adorni desmiente a Adorni, no importa cuando leas esto.

Dibujos por duplicado

Ahora, en la web de la Oficina Anticorrupción, hay dos declaraciones juradas de Adorni de 2023 y 2024 y la nueva y demorada de 2025. La comparación entre lo que declaró originalmente, que era un dibujo, y lo que ahora rectifica, que es otro dibujo, arroja todo tipo de incongruencias. Adorni no tuvo un gran desempeño en la universidad cuando quiso estudiar economía, pero visto su talento para las declaraciones juradas debería haber cursado en la Universidad Nacional de la Artes. Las declaraciones son dignas de la colección de arte moderno del MALBA.

Todos los funcionarios tienen que presentar una declaración jurada cuando ingresan al gobierno. Tiene 2 partes, el patrimonio cuando llegan a la gestión pública y, en el primer año, casi no se mueve porque muestra el patrimonio al final del período. Cuando asumen al inicio de un mandato presidencial, son 21 días entre el 10 y el 31 de diciembre. Luego hacen declaraciones anuales, con el patrimonio al inicio y al final de cada año. Y si se van del gobierno una de salida.

2023

Adorni asumió el 14 de diciembre de 2023. Para confeccionar la declaración jurada, en especial calcular cuando valen los dólares, en esa primera presentación tienen que tomar el dólar del día que asumen y luego el del 31 de diciembre. Adorni lo hizo mal: para el cálculo de inicio toma el dólar de enero de 2023, que rondaba los 180 pesos. Ya arranca trucho. Tenía que calcular el dólar a 820 pesos, el día que asumió.

En la DDJJ original Adorni dijo que tenía un patrimonio de 11,8 millones de pesos al inicio de 2023 y 61 millones al final. Al inicio declaraba la mitad de su departamento en Parque Chacabuco, otro muy pequeño en La Plata, un auto Renault Captur 2019 y apenas 8.220 dólares en una caja de ahorro en Estados Unidos. Para final de 2023, en la original, ya puso que tenía 42.500 dólares en efectivo por un crédito y que tenía 6.220 dólares en Estados Unidos.

En resumen, en la DDJJ original Adorni dijo que a final de 2023 tenía 62.835 dólares al inicio del año y 73.671 dólares al final. Ahora, en la nueva DDJJ de 2023 que presentó, todo cambia. Dice que entró con 708.822 dólares a 2023 y que tras 21 días de gobierno de Milei cerró el año con 622.372 dólares. Es decir, multiplicó por 10 su patrimonio declarado entre lo que informó cuando llegó al gobierno y ahora.

¿Qué sumó Adorni en su nueva declaración de 2023 para intentar que le cierre un vida actual? De todo:

Agregó los 565.000 dólares en efectivo en el país , producto de “venta de activos” que no aclara pero, por lo que dijo, deberían ser venta de Bitcoin. Tampoco cierra del todo, ya que según declaró vendió las Bitcoin en 2018 y esto es 2023, 5 años después.

, producto de “venta de activos” que no aclara pero, por lo que dijo, deberían ser venta de Bitcoin. Tampoco cierra del todo, ya que según declaró vendió las Bitcoin en 2018 y esto es 2023, 5 años después. Sumó 3.499 dólares en Bitcoin , una inversión muy menor.

, una inversión muy menor. Subió las valuaciones de sus propiedades . La del departamento de Asamblea pasó de casi 4 millones a 6.844.225; el de La Plata lo modificó de 1.301.992 a 10.862.894, casi por 10.

. La del departamento de Asamblea pasó de casi 4 millones a 6.844.225; el de La Plata lo modificó de 1.301.992 a 10.862.894, Al entrar al gobierno también había ocultado inversiones en los fondos FIMA por cerca de 800.000 pesos

por cerca de 800.000 pesos Reportó 28 millones de pesos de ingresos por fuera de su sueldo cuando en la original puso apenas 1,3 millones.

Para finales de 2023, en su nueva DDJJ Adorni dice que tenía 516.000 dólares en efectivo, o sea, 49.000 menos que al inicio. ¿En qué inventará los gastó? También sumó 13.624 dólares en criptos operadas entre Binance y Lemon y bajó a 1.069 dólares en Bitcoin.

Esta DDJJ de 2023 modificada es clave. Adorni pretende explicar su voracidad inmobiliaria y turística desde que llegó al gobierno con dinero que, asegura, ganó antes de llegar a la Casa Rosada pero no había declarado. Había, en sus palabras, “ahorrado en negro”. Había, no en sus palabras, evadido. Y cometió, es evidente, un delito previsto en el Código Penal que pena con “prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua” al que “maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener”.

Adorni dijo que cometió ese “error” de 565.000 dólares en su declaración de inicio como funcionario y lo “arrastró” en las siguientes. Es tan mal contador como declarante.

2024

Con la primera DDJJ dibujada las siguientes son como otras viñetas de este cómic. La original de 2024 mostraba un patrimonio de inicio de 61 millones de pesos y de fin de año de 107 millones. En el nuevo dibujo que presentó ahora Adorni dice que empezó 2024 con 515 millones y lo cerró con 662 millones. Otra vez, multiplicó por 10 los montos. En dólares, la original dice que empezó 2024 con 73.494 dólares y lo cerró con 102.479; en el nuevo dibujo dice que arrancó con 620.873 dólares y cerró con 629.384.

¿Qué cambió Adorni en la DDJJ de 2024? También de todo.

Pasó de 42.500 dólares en efectivo a 513.000 .

. Sumó el 50% de la casa en el country Indio Cuá , con fecha de compra del 15 de noviembre de 2024 con ingresos propios y un crédito. Hasta la propiedad estaba 100% a nombre de su esposa, ahora dice que tiene el 50% así que tienen que haber retocado la escritura o simulado una compra-venta.

, con fecha de compra del 15 de noviembre de 2024 con ingresos propios y un crédito. Hasta la propiedad estaba 100% a nombre de su esposa, ahora dice que tiene el 50% así que tienen que haber retocado la escritura o simulado una compra-venta. Se compró una camioneta Jeep

Para final de 2024, en la nueva DDJJ, no figuran criptomonedas . El dibujo indica que las vendió.

. El dibujo indica que las vendió. En la nueva DDJJ de 2024 dibujó ingresos por fuera de su sueldo por 148 millones de pesos. En la original decía cero.

Entre tantas desprolijidades al inicio de 2024 dice que el auto Renault Captur lo compró en 2019 con ingresos propios. En la misma hora pero en la parte de final de 2024 dice que el mismo auto lo compró con venta de activos. Detalles que revelan el apuro de acomodar todo.

2025

Adorni demoró todo lo que pudo la presentación de su patrimonio de 2025. La fecha inicial era en mayo, pero el gobierno lo pospuso para darle tiempo a dibujar tranquilo. Adorni repitió que la fecha de entrega era a finales de julio, cuando nada le impedía presentarla antes. Finalmente lo hizo. Otra mentira que se le cae, al igual que cuando sostenía que no podía hablar de su patrimonio porque obstruía la causa judicial y ahora dio una nota para vender su nuevo dibujo. Adorni no resiste un archivo de hace 5 minutos.

Al inicio de 2025 Adorni dice que tenía 338.961 dólares en efectivo y los 6.220 dólares en EEUU. Para final de 2025 anotó 209.961 dólares en efectivo, o sea, dice que se gastó más de 100.000 dólares el año pasado. Y más de 300.000 desde que llegó al gobierno.

Anotó, además, 270 millones de ingresos no alcanzados por ganancias, o sea, fuera de su sueldo. ¿De donde cobra aparte de ser funcionario?

Esta mágica aparición de 565.000 dólares en 2023 que, según declara, Adorni fue gastando desde que llegó al gobierno, suman más dudas. ¿Por qué se endeudó con dos jubiladas si tenía la plata disponible?

Nada cierra.