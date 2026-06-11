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Enriquecimiento ilícito

Según sus DDJJ, el patrimonio de Adorni subió más de 1400% desde que llegó al Gobierno

El dato surge del cotejo entre la DDJJ inicial del 2023 y la del 2025 presentada este jueves. Sin embargo, Adorni también presentó la rectificación de su DDJJ de 2023 donde blanqueó ingresos obtenidos en el mercado cripto y al compararla con la del 2025 su aumento es solo del 100%. 

11 de junio, 2026 | 15.43

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este jueves su declaración jurada del 2025 y también las rectificaciones por los años 2023 y 2024, en medio de la investigación de la Justicia federal por el exuberante aumento de sus bienes desde que llegó al gobierno de Javier Milei. Según la documentación presentada, su patrimonio se incrementó de $61.018.251,10 en 2023 (dato que surge de la DDJJ 2023 original) a $99.575.052,45 en 2025, de acuerdo a su última DDJJ presentada horas atrás. Este aumento representa un salto de más de 1400%.

En medio del cimbronazo político que generaron sus dichos en la La Nación donde aseguró haber "ahorrado en negro" durante su vida, esta mañana presentó su rectificación de 2023 en la que indica que cerró su año con un patrimonio de $515.479.434,62, un número muy superior al declarado en su momento.

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