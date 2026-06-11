Según sus DDJJ, el patrimonio de Adorni subió más de 1400% desde que llegó al Gobierno

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este jueves su declaración jurada del 2025 y también las rectificaciones por los años 2023 y 2024, en medio de la investigación de la Justicia federal por el exuberante aumento de sus bienes desde que llegó al gobierno de Javier Milei. Según la documentación presentada, su patrimonio se incrementó de $61.018.251,10 en 2023 (dato que surge de la DDJJ 2023 original) a $99.575.052,45 en 2025, de acuerdo a su última DDJJ presentada horas atrás. Este aumento representa un salto de más de 1400%.

En medio del cimbronazo político que generaron sus dichos en la La Nación donde aseguró haber "ahorrado en negro" durante su vida, esta mañana presentó su rectificación de 2023 en la que indica que cerró su año con un patrimonio de $515.479.434,62, un número muy superior al declarado en su momento.

Noticia en desarrollo