La declaración jurada de Adorni: "Toda la vida ahorré en negro"

El jefe de gabinete Manuel Adorni anunció que ya presentó su declaración jurada esta noche y dijo que hizo la rectificación de 2023 y 2024, en diálogo con LN+. El jefe de Gabinete se excusó y dijo: "Toda la vida ahorré en negro".

El jefe de Gabinete hizo una suerte de reconstrucción de sus ahorros a lo largo de los últimos años. Dijo que el primer dinero lo hizo cuando falleció su papá, en 2002, al encontrar dinero en su casa junto a su hermano; luego unificó ahorros con su esposa. Dijo que en 2013 empezó a "incursionar" en el mercado de bitcoins y luego de invertir cerca de 200 mil dólares logró ganar 300 mil.

El jefe de Gabinete asumió que "arrastró un error" al no haber declarado hasta ahora las ganancias que había obtenido en el mercado cripto. "Hago un mea culpa, de hecho voy a pagar todo lo que devenga de este error", dijo y sumó: "No soy chorro, todo lo hice en mi vida privada".

Sobre Indio Cuá

Adorni explicó que antes de entrar a la función pública había alquilado una casa por dos meses en el country Indio Cuá para enero y febrero de 2024. Dijo que la casa de Indio Cuá siempre estuvo "declarada" pero en los papeles de su esposa no en los suyos. "Eso es algo que voy a corregir", explicó Adorni.

El ida y vuelta de la presentación jurada del jefe de Gabinete comenzó cuando el funcionario reveló que había viajado a una gira presidencial acompañado por su esposa y ello desató un descrubrimiento de una serie de viajes y gastos que terminaron en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Desde entonces, allá por marzo, Adorni fue pateando la presentación de su declaración jurada, a pesar que siempre prometió que lo haría lo más pronto posible. Incluso la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, lo apuró a presentarla en una entrevista con LN+, mientras la imagen del Gobierno caía en picada.

Los viajes y gastos de Adorni

Adorni tiene que explicar viajes no declarados, presuntamente financiados con fondos públicos, supuestas adquisición y refacción de propiedades por montos superiores a los de sus ingresos y a los bienes heredados.

Estos datos demuestran que existen irregularidades en la adquisición de bienes, dado que su sueldo como funcionario público fue de $3.5 millones hasta enero de este año, momento en que comenzó a percibir $7.1 millones por disposición de un decreto firmado por el propio Presidente.

Hasta el momento, los pagos ya realizados por Adorni están relacionados con inmuebles y viajes: abonó 245.000 dólares en efectivo en concepto de las refacciones realizadas en su casa de Exaltación de la Cruz, en el country Indio Cua; además, se suman 120.000 dólares por la compra de ese mismo inmueble y otros 5.000 por el ingreso al country.

También se encontraron 60.000 dólares entre la seña del departamento situado en el barrio porteño de Caballito y la cancelación parcial de la primera hipoteca; también se informó la cifra de 27.658 dólares destinados a viajes al exterior y 6.000 dólares en una escapada a Bariloche, Río Negro.

Por el momento, las deudas actuales pertenecen a la primera hipoteca, que son 70.000 dólares más intereses; otros 200.000 dólares (sin intereses) por la segunda hipoteca; y 65.000 dólares por un acuerdo “de palabra” con un desarrollador inmobiliario.

Anteriormente, el funcionario y su esposa Bettina Angeletti incorporaron al 50% una camioneta modelo 2021, en marzo de 2024. Según indicaron, el origen de los fondos estaba vinculado a la “venta de activos” sin mayor detalle. El valor de mercado de un vehículo usado de ese estilo es aproximadamente de 25.000 dólares.

En junio de 2024, Adorni viajó junto a su familia a Bariloche y tomaron sus vuelos por Aerolíneas Argentinas con un valor de $1.737.432; pasaron una estadía de cinco noches en el Hotel Llao Llao por $4.931.993,97 y, entre excursiones y comidas, gastaron $2.435.344. El total de este viaje suma más de 9 millones de pesos.