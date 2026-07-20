Repudio por lo que dijo Luis Majul tras la derrota de la Selección Argentina: "Desagradecidos"

El periodista analizó el clima que rodea la vuelta del plantel al país tras la caída ante España en la final del Mundial.

El periodista oficialista Luis Majul analizó el clima que rodea el regreso de la Selección Argentina al país tras la derrota frente a España en la final del Mundial. Desde su programa de radio el conductor justificó que el plantel no quieran festejos locales y apuntó, en cambio, contra un sector de la sociedad y los medios que ya empezó a cuestionar la actitud de los jugadores.

Majul arrancó su análisis señalando el desánimo que atraviesa a la delegación subcampeona del mundo: "Todo parece indicar que los jugadores no tienen deseos de celebrar", afirmó. A ese clima se suma un dato que le quita fuerza a cualquier convocatoria masiva: Lionel Messi y Rodrigo De Paul no volvieron al país junto al resto del plantel, algo que —según el periodista— deja a la posible celebración "un poco menguada".

La reacción de "los críticos de siempre"

El conductor preferido de Milei cuestionó las críticas a los futbolistas por no sumarse a un festejo masivo: "Van a empezar con 'Desagradecidos, nosotros lo dimos todo y ustedes no vienen ni siquiera a celebrar'... ¡Como si hubieran entrado a la cancha!".

Majul lamentó que este tipo de reclamos surja de "muchos argentinos" que se apuran a calificar a los jugadores de "desagradecidos" o a acusarlos de que "se escondieron en el micro".

"Hacen mucho ruido"

Para cerrar su editorial, el periodista vinculó esta intolerancia con lo que definió como un rasgo cultural negativo: "Ese es el problema que tiene la Argentina". Con ironía, se refirió a los críticos seriales como "estos 'andá pa' allá bobo'" y remató: aunque en los hechos "son diez en total, hacen un ruido... Mamita".

Días atrás, el propio presidente Milei tuvo palabras críticas contra la Selección luego que el equipo mostrase la ya histórica bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" después de la épica victoria contra Inglaterra en la semi final del campeonato mundial. También en diálogo con Majul, Milei afirmó que lo ocurrido en la cancha con los jugadores "no es parte de la diplomacia" y aseguró que la Argentina solo podría recibir una multa económica.

"Muestra lo imprudente del actuar de personas que podrían tener responsabilidades serias en esto. Afortunadamente esas frases impertinentes e impropias podrían estar generando ruidos que corresponden a personas intrascendentes y que nadie les da importancia ni los considera seriamente. Tengan o tengan cargos relevantes", aseguró Milei en diálogo con El Observador.

El regreso: sin feriado y con una recepción reducida

Por su parte, el Gobierno de Javier Milei había preparado un dispositivo especial para un gran festejo, en articulación con los ministerios de Seguridad, Salud y el gobierno porteño, pero esos planes se fueron diluyendo a medida que el propio plantel comunicó que no habría celebración.

Según trascendió, el Presidente delegó la decisión final en el equipo, y en su entorno confirmaron: "No se va a festejar".

La recepción en Ezeiza quedará a cargo de las autoridades que administran el aeropuerto, sin presencia de funcionarios del Gobierno, y luego habrá un traslado al predio de la AFA pasadas las 18. Según informó la AFA, parte de los futbolistas viajará directamente desde Estados Unidos hacia sus clubes o a sus vacaciones, mientras que otro grupo de la delegación —jugadores, cuerpo técnico y staff— aterrizará en el país este lunes, con arribo previsto alrededor de las 17.