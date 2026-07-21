Boeing pide a EEUU que intervenga ante el préstamo récord concedido por la UE a Airbus

FOTO DE ARCHIVO: El presidente francés Macron visita el Salón Aeronáutico de París 2025.

Por Tim Hepher y ​David Shepardson

FARNBOROUGH, Inglaterra, 21 jul (Reuters) - Boeing pidió al Gobierno de Estados Unidos que presione a la Unión Europea para que ‌actúe con transparencia en relación ‌con un paquete de préstamos de 3.000 millones de euros (3.430 millones de dólares) concedido a Airbus.

La solicitud reaviva las posibles tensiones comerciales tras la prórroga de la tregua arancelaria entre ambas partes sobre las subvenciones a la fabricación de aviones y llega en un momento en que Airbus está hablando del desarrollo de un nuevo avión en 2030 ​que podría desencadenar una ⁠nueva ola de competencia.

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Ambas partes obtuvieron victorias parciales en una ‌batalla de 17 años en la Organización Mundial del ⁠Comercio sobre reclamaciones mutuas relativas a ⁠las subvenciones a la aviación, que provocó una oleada de aranceles transatlánticos que afectó a otros sectores, antes de acordar una tregua de cinco ⁠años en 2021.

En una carta al representante comercial de Estados ​Unidos (USTR), Jamieson Greer, a la que tuvo ‌acceso Reuters, Boeing mostró su sorpresa por ‌el anuncio del 29 de junio del Banco Europeo de Inversiones, ⁠el organismo de crédito de la UE, en el que se comprometía a conceder a Airbus el mayor préstamo corporativo de su historia.

En este sentido, solicitó a la USTR que exija a la ​UE una "explicación ‌detallada de las condiciones de este préstamo" y que aclare por qué es compatible con el acuerdo de tregua de 2021, que exigía un "proceso abierto y transparente".

Greer declaró en la CNBC que la USTR está analizando el préstamo "muy de ⁠cerca" y que planteó la cuestión a su homólogo en la Comisión Europea y en conversaciones con Boeing.

"No podemos aceptar una situación en la que las empresas no tengan que operar bajo sistemas basados en el mercado, en la que Boeing tenga que operar y competir contra un Airbus que recibe préstamos desleales", dijo. "Si la UE está concediendo préstamos desleales, ‌entonces tenemos que ocuparnos de ello y abordarlo".

Boeing señaló que el anuncio, que incluye un tramo inicial de mil millones de euros, se produjo apenas cuatro días después de que la UE adoptara la decisión de prorrogar el acuerdo de moratoria. "Como mínimo, el momento en que se ‌concede este préstamo resulta sorprendente", señaló Boeing en su carta.

El BEI señaló que financia a miles de empresas cada año y negó haber ofrecido a ‌Airbus ningún tipo ⁠de apoyo inusual. "Se trata de un préstamo normal, con intereses, que forma parte de la actividad financiera general ​del BEI", declaró un portavoz.

Airbus y Boeing se negaron a hacer comentarios. La USTR y la Comisión Europea no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

(1 dólar = 0,8754 euros)

(Editado en español por Carlos Serrano)