Después de las definiciones de Karina con legisladores porteños, Bullrich se ve lejos de la Ciudad y apunta a la vicepresidencia

Tras definiciones de Karina, Bullrich se aleja de la Ciudad y apunta a la vicepresidencia

Karina Milei fue clara en el último encuentro con la tropa libertaria porteña. Sin Manuel Adorni, se está buscando un nuevo candidato propio. Patricia Bullrich, ausente del encuentro, sintió el mensaje y lo recibió con alivio. La jefa del bloque libertario en el Senado profundiza la construcción de su propio perfil, consolida su vínculo con los aliados parlamentarios, se encamina a una gira federal y mira hacia 2027 pensando en acompañar en la fórmula a Javier Milei si el presidente conserva chances de reelegir.

“Patricia va a terminar en el lugar obvio que es la vicepresidencia”, repiten varios miembros de su entorno. “¿Qué van a hacer si no con ella? No van a tener opción”, desafían a la mesa partidaria de La Libertad Avanza. Además hay una coincidencia: a la exministra de Seguridad Bullrich no le interesa ser Jefa de Gobierno. “No lo ve como un desafío. A esta altura de su carrera política piensa en acompañar desde otros lugares”, resumen.

Sin embargo, en la mesa de especulaciones y escenarios posibles, no se descarta que a final del proceso se le insista con encabezar la fórmula en la Ciudad. Los números porteños ubican a LLA como partido en 17 puntos de intención de voto y a Jorge Macri ya lanzado en su reelección lo tienen en 22 puntos. Bullrich sigue ampliamente arriba, en ese mismo estudio está arriba del 30%.

Tras definiciones de Karina, Bullrich se aleja de la Ciudad y apunta a la vicepresidencia

“En este escenario Jorge quiere ir a una alianza. En ese esquema Patricia no entra pero si se crea un polo progresista/peronista en la Ciudad, Karina va querer ganarle a todos y ahí sí puede ir a buscar a Bullrich”, proyectan en su entorno. “No vaya a ser que todos le vayan a pedir a Patricia en última instancia”, analizan.

Bullrich recorre el país y apunta a la vicepresidencia

Para evitar ese escenario, Bullrich proyecta una recorrida por el país este semestre, seguirá marcando diferencias con la línea de conducción libertaria y traza una agenda cuyos bordes exceden los de un senador. La semana pasada mantuvo un encuentro con el embajador de Estados Unidos Peter Lamelas, también mantiene contacto con empresarios y cámaras privadas.

Mientras tanto seguirá lidiando con el día a día del ritmo legislativo. Luego del traspié de la semana pasada con la caída de la sesión para aprobar la extranjerización de tierras, la jefa de bloque seguirá en el centro de la escena para alcanzar la media sanción el 6 de agosto. Pese a los intentos de Karina por interceder en la bancada libertaria, la exministra conserva el control de los aliados con el que consigue sumar 44 voluntades. Esa articulación es la llave que permitió aprobar varios proyectos en el verano -como la reforma laboral- e impidió avanzar con otros que se encuentran estancados desde hace meses.

Cerca de Bullrich sostienen que la estrategia apunta a llegar al cierre de listas de 2027 con volumen político propio y sin depender de las definiciones de la conducción partidaria. La apuesta es consolidar una identidad dentro del oficialismo que le permita negociar desde una posición de fortaleza, ya sea para integrar una fórmula presidencial o para ocupar un lugar central en un eventual segundo mandato libertario.

Mientras Karina Milei busca consolidar un esquema de candidatos propios y una estructura con mayor disciplina interna, dirigentes del espacio advierten que el peso electoral y la experiencia de Bullrich siguen siendo activos difíciles de reemplazar. Esa tensión asoma como uno de los conflictos que marcarán los próximos meses.