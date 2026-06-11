“Inocentes fiscales”: la autoamnistía de Milei que aprovechan Adorni, Sturzenegger y hasta los titulares de ARCA

Ahora es vox populi: funcionarios de Javier Milei corrieron a adherir a la ley de Inocencia Fiscal, la autoamnistía que redactaron, votaron y ahora usan para no declarar el crecimiento de sus patrimonios por fuera de sus ingresos registrados. “Nadie los va a controlar”, les explicó el presidente. Ese es el plan.

El caso de Manuel Adorni y su esposa Betina Angeletti, publicado por El Destape, fue el que disparó este nuevo escándalo del gobierno. En las vísperas de entregar su demorada declaración jurada donde tienen que dar alguna explicación sobre su crecimiento patrimonial, los Adorni adhirieron a la ley de Inocencia Fiscal. Mala jugada: hicieron que el periodismo ponga la lupa en esa maniobra y se fijara si eran los únicos. Y no. Hay al menos 20 funcionarios y ex funcionarios que aprovecharon la autoamnistía que les ofreció Milei.

Fue el propio Milei el que explicó los beneficios de ser “inocente fiscal”. Cuando se aprobó la ley, escribió en un tuit: “Se blinda para siempre a los ciudadanos argentinos que adhieran al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, mediante el cual pueden normalizar su situación patrimonial pagando Ganancias solo por su facturación e independientemente de su variación patrimonial (Es decir que, al adherir, ARCA calcula el monto a pagar de impuesto a las ganancias solo por lo facturado durante ese ejercicio fiscal, sin importar cuánto haya aumentado el patrimonio y/o el consumo personal durante ese período)”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Es muy claro: declaran lo que ganan en blanco, pagan un impuesto sobre eso que declaran y nadie se fija si eso tiene correlación con su patrimonio real. El sueño del evasor, del corrupto y del amigo de los sobres y los bolsos.

El listado de funcionarios de La Libertad Avanza que se agarraron de la autoamnistía crece minuto a minuto a minuto. Hasta ahora incluye a:

Manuel Adorni, el jefe de Gabinete que aún no explica cómo pasó de un simple panelista televisivo a comprarse un departamento en Caballito, hacer una remodelación de lujo en una casa en un country, viajar a Punta del Este, el Llao Llao y Aruba con un sueldo de funcionario y gastar millones en las tarjetas de crédito muy por encima de sus ingresos. José Luis Espert, que presentó la ley en el Congreso y luego se borró porque quedó expuesto que recibía miles de dólares de narco Fred Machado. Ahora adhirió a la ley que le evita explicar su patrimonio. Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación a Favor de Empresas Amigas, fanático del no control estatal, no se la perdió. Adhirió el 7 de mayo. Guillermo Francos, ex jefe de Gabinete ya eyectado del Gobierno tampoco se la perdió. Adhirió el 17 de abril. Andrés Vázquez, titular de ARCA. Alguien podría indicar que es el fin de la metáfora pero eso ya fue hace un par de temporadas. Vázquez fue investigado en la megacausa más grande de fuga de la historia judicial argentina, el caso BNP Paribas. La Procuraduría antilavado detectó que “entre 2004 y 2006 Vázquez y su hermana Silvia Mónica mantuvieron entre U$S 442.113 y U$S 460.491 en la Isla de Curazao, en una cuenta del ING Bank; y luego, a partir de 2006, al menos la suma de U$S 461.000 en Luxemburgo". No lo podían explicar. El fin de la metáfora fue cuando Milei lo puso al frente de la agencia que debería controlar la evasión y la fuga. Adhirió el 14 de marzo. Juan Pazo, que precedió a Vázquez al frente de la ARCA, también adhirió a inocencia fiscal. Fue, de hecho, el encargado de presentar la ley y sus ventajas. Y las aprovechó. Su declaración jurada dejaba mucho que explicar, como detalló Franco Mizrahi en El Destape. Ahora no tendrá que explicar nada. Adhirió el 20 de febrero. Joaquín Benegas Lynch, senador que, según detectó Alan Longy, votó la ley de Inocencia Fiscal y ahora se acogió a sus beneficios. Adhorió el 24 de marzo. José Rolandi, el vicejefe de Gabinete, también se sumó a la ley de Inocencia Fiscal. Adhirió el 20 de mayo. Santiago Viola, el viceministro de Justicia, apoderado de La Libertad Avanza y abogado de confianza de Karina Milei. Adhirió el 7 de abril. Santiago Oría, el documentalista personal de Milei con sueldo público, es otro que no quiere explicar su evolución patrimonial. Adhirió el 6 de abril. Felipe Nuñez, conductor en Carajo y autopresentado como “Chief Financial Analyst de Toto”, aprovechó también la ley de Inocencia Fiscal. Adhirió el 1 de junio. Marcelo Dalle Nogare, designado por Milei como Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Adhirió el 6 de mayo. Fernando Iglesias, el profesor de voley que Milei designó como embajador ante la Unión Europea.

El portal “Cuantodeben”, desarrollado por Andrés Snitcofsky, sistematiza mucha información pública de funcionarios del Poder Ejecutivo, diputados, senadores y jueces. Ahí aparecen otros funcionarios de segundo rango que también aprovecharon la jugada de adherir a la ley de Inocencia Fiscal. Son:

Fernando Martin Kusiner, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Juan Pablo Allan, director del Registro Nacional de Armas Sergio Gabriel Basich, funcionario de Capital Humano Gabriel Martín Crugeiras, subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial (el chiste se cuenta solo) Juan Martín Ozores, interventor del ENACOM Aymé Ayelén Vázquez, asesora de Adorni Hugo René Vega, director del Belgrano Cargas

PEP

“¿Alguien sabe si a los que entren en el blanqueo se les prohíbe tener cargos públicos en el futuro?. Pregunto eh.”. Es un tuit de Adorni del 9 de agosto de 2016, luego de que Mauricio Macri traficara una amnistía para evasores adentro de la ley de Reparación Histórica para los Jubilados. Adorni tampoco leía por entonces, ya que ese blanqueo macrista no decía nada del tema. Es más, prohibía que los funcionarios aprovecharan para blanquear lo que tenían en negro. Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) tienen más controles: ahora no.

En aquella amnistía macrista incluso constaba una prohibición de adherir a padres, cónyugues e hijos de los familiares. Los hermanos sí, como Gianfranco Macri. Y el presidente Macri le encontró la vuelta para meter a todos sus familiares, con el truco de que podían blanquear lo adquirido antes de que su pariente funcionario hubiera asumido el cargo. Pero lo cierto es que la autoamnistía mileísta no dijo nada de eso: se metió Adorni, se metió su esposa, y se metieron una veintena de funcionarios.

“Entró en vigencia la Ley de Inocencia Fiscal que le devuelve a los argentinos la libertad de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”, celebró Adorni el 13 de febrero de 2026, justo en las vísperas del primer aniversario del escándalo $Libra. Diez años de diferencia entre sus chistes sobre funcionarios que aprovechan autoamnistías y que es funcionario y aprovecha un autoamnistía en medio del escándalo sobre su patrimonio.

“Si a usted no le cerraba el blanco, le caía una inspección y le rompía la cabeza porque no mapea lo que gastó con su patrimonio. Ahora, si usted se suscribe al nuevo régimen, nadie va a mirar la variación patrimonial, con lo cuál usted va a poder gastar todo lo que se le de la gana y nadie lo va a controlar”, le explicaba Milei a Gabriel Anello, uno de sus habituales conversadores mediáticos que figura como monotributista y no adhirió a la ley de Inocencia Fiscal. Otro conversador oficial, Eduardo Feinmann, sí aprovechó y se metió a “inocente fiscal” el 24 de abril. “Nadie lo va a controlar”