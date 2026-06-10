Adorni y su esposa ingresaron al régimen de “inocencia fiscal” para zafar de explicar el incremento de su patrimonio

Manuel Adorni y su esposa Betina Angeletti solicitaron quedar bajo el amparo de la ley de Inocencia Fiscal, el eufemismo que encontró el gobierno de Javier Milei para habilitar el blanqueo de dinero y patrimonio sin declarar, o sea, inexplicable. Es el caso de la familia Adorni, que al día de hoy no puede justificar cómo compró un departamento en Caballito, reformó una casa en un country, hizo varios viajes de lujo y tenía gastos de tarjeta muy por encima de sus ingresos. Jugaron esta ficha antes de que Adorni presente su demorada Declaración Jurada que, todo indica, será digna del Museo de Bellas Artes.

La información consta en la web de AFIP, hoy ARCA. Al ingresar los números de CUIT de Adorni y Angeletti figura que ayer, 9 de junio, solicitaron adherir a la ley 27.799, conocida como Inocencia Fiscal, presentada e impulsada en su momento por José Luis Espert, seguramente con el ánimo de evitar las explicaciones sobre los miles de dólares que recibía del narco Fred Machado.

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El espíritu de la ley de Inocencia Fiscal lo definió el presidente Javier Milei. Cuando se aprobó, escribió: “Quiero celebrar la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, que viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años, devolviéndoles la libertad de utilizar sus ahorros, y blindándolos para que ningún político del futuro se los pueda quitar. Esta ley es revolucionaria. Estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre. Ningún gobierno que venga después de nosotros va a poder robarles los ahorros a los argentinos de bien”. Adorni es, en léxico libertario, uno de esos "argentinos de bien". Raro, porque no puede explicar cómo hizo eso ahorros.

Adorni y su esposa adhirieron ayer al nuevo régimen de ganancias que permite la ley de Inocencia Fiscal. ¿Qué significa? Lo detalló Milei: “Se blinda para siempre a los ciudadanos argentinos que adhieran al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, mediante el cual pueden normalizar su situación patrimonial pagando Ganancias solo por su facturación e independientemente de su variación patrimonial (Es decir que, al adherir, ARCA calcula el monto a pagar de impuesto a las ganancias solo por lo facturado durante ese ejercicio fiscal, sin importar cuánto haya aumentado el patrimonio y/o el consumo personal durante ese período)”.

Esto es clave: Adorni y su esposa usarán la ley de Inocencia Fiscal para el período 2025 y quieren, como explica Milei, pagar ganancias “sólo por lo facturado” y “sin importar cuanto haya aumentado el patrimonio”. A Adorni le vino como anillo al dedo.

Los Adorni aún no explicaron cómo:

Compraron un departamento en Caballito con apenas 30.000 dólares y una hipoteca de 200.000 dólares que les habilitaron 2 jubiladas

Reformaron una casa en el country Indio Cuá por 245.000 dólares

Viajaron a Punta del Este, Aruba y el Llao Llao por más de 30.000 dólares

Gastos de sus tarjetas por más de 80 millones de dólares en 2025, muy por encima del sueldo de Adorni

Al adherir a la ley de Inocencia Fiscal el objetivo es no explicar nada. Con una simple declaración de ingresos y el pago de ganancias sobre esos ingresos zafan de explicar cómo creció su patrimonio. La ley de Inocencia Fiscal no excluyó a los funcionarios, técnicamente llamados Personas Expuestas Políticamente (PEP), del privilegio de no dar cuenta de su incremento patrimonial.

“Quiero invitar a todos los argentinos que durante años huyeron de la inflación, del cepo o de todas las barbaridades que hizo la dirigencia política, a que adhieran al nuevo régimen simplificado de ganancias y puedan disponer de sus ahorros de manera segura PARA SIEMPRE”, escribió Milei. Su jefe de Gabinete le hizo caso. En lugar de presentar su declaración jurada busca blindar sus ahorros sin explicar de donde los sacó.

Cuando se aprobó la ley de Inocencia Fiscal, Adorni celebró: “La Ley de inocencia fiscal probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica”, escribió en su cuenta de Twitter. Ahora sabemos: era para zafar.

En febrero, Adorni también escribió: “Ha quedado reglamentado el Régimen de Inocencia Fiscal, el cual entra en plena vigencia a partir de hoy. Durante años, la política expulsó a millones de argentinos del sistema y después los castigó por intentar cuidar sus ahorros. Cambio de época: ahora lo tuyo es tuyo”. Pocos días después, publicó: “Entró en vigencia la Ley de Inocencia Fiscal que le devuelve a los argentinos la libertad de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”. Ahora él y su mujer revelan que no quieran darle explicaciones a nadie por su incremento patrimonial desde que llegó al gobierno.