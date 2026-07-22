Nicolás Maduro comparece ante tribunal en EEUU por caso de narcotráfico

El expresidente venezolano Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores, el abogado de Flores, Mark Donnelly, y el abogado de Maduro, Barry Pollack, asisten a una vista en Nueva York, EEUU

El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán nuevamente ante ‌un tribunal estadounidense el ‌miércoles para una audiencia en su caso de narcotráfico, en la que se espera que se aborden los esfuerzos de sus abogados para lograr la desestimación de los cargos.

La audiencia ante el juez federal Alvin Hellerstein, programada para las 1600 GMT en el tribunal federal ​de Manhattan, podría ⁠esclarecer los próximos pasos del caso.

Maduro y Flores fueron ‌capturados por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas ⁠durante una redada nocturna el 3 ⁠de enero, ordenada por el presidente Donald Trump.

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Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde fueron acusados de usar sus ⁠cargos para facilitar el tráfico de cocaína. Se ​han declarado inocentes y aún no ‌se ha fijado fecha para ‌el juicio.

No se ha publicado la agenda de la ⁠audiencia del miércoles. Barry Pollack, uno de los abogados defensores de Maduro, declaró en un documento del 1 de mayo que planeaba usar el tiempo hasta la ​próxima vista ‌judicial para revisar las pruebas entregadas por la fiscalía y preparar las mociones previas al proceso.

Durante la primera comparecencia de Maduro ante el tribunal el 5 de enero, Pollack sugirió que ⁠podría impugnar la acusación argumentando que su cliente tiene derecho a inmunidad como jefe de Estado soberano y que su captura podría no haber sido legal.

Maduro, que mantuvo una relación antagónica con Washington mientras gobernaba Venezuela desde 2013 hasta su captura, se autodenominó "prisionero de guerra" durante su comparecencia del ‌5 de enero. Desde hace tiempo acusaba a Estados Unidos de buscar su derrocamiento para obtener un mayor control sobre las vastas reservas petroleras del país miembro de la OPEP.

Estados Unidos califica a Maduro de dictador corrupto cuya mala ‌gestión económica provocó un colapso económico, y lo acusa de manipular sus elecciones de reelección en 2018 y 2024. Dejó ‌de reconocerlo como ⁠presidente legítimo de Venezuela en 2019.

Venezuela ha sido gobernada desde la captura de Maduro ​por su exvicepresidenta Delcy Rodríguez, quien ha establecido una nueva relación con el Gobierno de Donald Trump.

Con información de Reuters