Efecto Milei: la industria textil utiliza apenas el 42,2% de su capacidad y agrava la crisis en La Rioja

La industria textil argentina continúa atravesando un escenario de fuerte retracción. De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en mayo de 2026 las empresas del sector utilizaron apenas el 42,2% de su capacidad instalada, un nivel que refleja la persistente caída de la producción y que tiene un impacto directo en provincias como La Rioja, donde la actividad textil representa uno de los principales motores del empleo industrial.

El indicador mostró una baja respecto del mismo mes de 2025, cuando la utilización de la capacidad instalada alcanzaba el 47,4%, lo que representa una caída de 5,2 puntos porcentuales. Si la comparación se realiza con noviembre de 2023, previo al cambio de Gobierno nacional, el descenso es aún más pronunciado: en ese momento el sector utilizaba el 59,1% de su capacidad productiva.

En términos prácticos, esto significa que las empresas pasaron de operar con aproximadamente seis de cada diez máquinas disponibles a hacerlo con apenas cuatro de cada diez, reflejando la disminución de la actividad manufacturera.

Las provincias más afectadas

La caída de la producción tiene especial relevancia para La Rioja, donde la industria textil concentra cerca del 50% del empleo del Parque Industrial. La menor utilización de la capacidad instalada se traduce en una reducción de la actividad, suspensiones y pérdida de puestos de trabajo en uno de los sectores productivos más importantes de la provincia.

Durante los últimos meses, el Gobierno riojano y representantes del sector industrial advirtieron sobre el impacto que generan la apertura de las importaciones, la caída del consumo interno y el incremento de los costos de producción, factores que afectan especialmente a las empresas textiles.

El retroceso de la capacidad instalada está estrechamente vinculado con la disminución de las ventas de indumentaria. La menor demanda reduce el volumen de producción de las fábricas, que operan por debajo de su potencial. Al mismo tiempo, el sector registra uno de los menores incrementos de precios dentro de la industria manufacturera, una situación que especialistas atribuyen al desplome del consumo de ropa de producción nacional y al crecimiento de las compras mediante plataformas internacionales.

Qué mide el índice del INDEC

El índice de utilización de la capacidad instalada elaborado por el INDEC refleja el porcentaje de la capacidad productiva que efectivamente utilizan las industrias para fabricar bienes. Para su elaboración, el organismo releva mensualmente entre 600 y 700 empresas de todo el país pertenecientes a distintos sectores industriales, lo que permite evaluar el nivel de actividad de la producción manufacturera argentina.

Los datos correspondientes a mayo de 2026 confirman que la industria textil continúa entre las ramas más golpeadas, con niveles de producción muy por debajo de los registrados antes del inicio de la actual gestión nacional y con consecuencias directas sobre el empleo y la actividad económica en provincias industriales como La Rioja.