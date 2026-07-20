La industria de Santa Fe no encuentra piso: cayó 1,3% en mayo y el 70% de los sectores opera en rojo

La crisis del sector manufacturero santafesino se profundiza y el gobernador Maximiliano Pullaro no brinda respuestas. Según el último informe elaborado por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), la producción de la provincia registró en mayo una caída interanual del 1,3%, lo que consolida una racha negativa que no logra detenerse desde el segundo semestre del año pasado.

Más allá del número general, la cifra que enciende todas las alarmas en el entramado productivo local es su transversalidad: el 71% de los bloques industriales presentó retrocesos. La desaceleración dejó de ser una complicación puntual de algunos rubros para convertirse en un fenómeno extendido a lo largo y ancho de la provincia. La perspectiva histórica confirma la severidad del escenario: la actividad manufacturera actual se ubica un 14,3% por debajo de los niveles alcanzados en mayo de 2022.

El informe de Fisfe expone una marcada disparidad entre la industria vinculada al procesamiento primario o la siderurgia y la industria metalmecánica de mayor valor agregado. Por un lado, un reducido grupo de actividades estratégicas logró operar en terreno positivo y evitó que el índice general sufriera un impacto catastrófico:

Siderurgia: encabezó la recuperación con una expansión del 14,1%.

Molienda de oleaginosas: impulsada por la campaña agrícola, creció un 9,4% interanual.

Lácteos: sostuvo una mejora moderada del 4,8%.

Sin embargo, estos amortiguadores resultaron insuficientes frente al vertiginoso deterioro de actividades centrales para el entramado pyme y el empleo regional. La fabricación de maquinaria agropecuaria lideró las pérdidas con un vertiginoso retroceso del 29,6%, seguida de cerca por el complejo metalúrgico (-18,1%), con caídas del mismo calibre en sectores como muebles, plásticos y autopartes.

El impacto directo en el empleo y las exportaciones

El parate fabril ya pasa factura en la economía real. Hasta marzo, la industria santafesina destruyó aproximadamente 2.300 puestos de trabajo formales, una dinámica que replica el contexto nacional, donde se calcula la pérdida de unos 47.600 empleos asalariados industriales en el mismo período

El panorama a corto y mediano plazo se mantiene bajo incertidumbre. Con el consumo masivo resentido en el mercado interno y una demanda internacional que no termina de traccionar, el frente externo tampoco aporta alivio.

A este combo de debilidad en las ventas se le suman el estancamiento de la inversión productiva y la paulatina apertura de importaciones, factores que aumentan la presión sobre la competitividad de las plantas locales. Por ahora, el ansiado punto de inflexión para la industria santafesina continúa fuera del horizonte.

"Sálvese quien pueda": 6 de cada 10 comercios de Rosario perdieron ventas en junio

El sector comercial pyme de Rosario atraviesa uno de sus momentos más críticos. La combinación de una fuerte contracción de las ventas, costos operativos que no dan tregua y la absoluta falta de acceso al financiamiento provocó un escenario donde la supervivencia es el único objetivo. Según el último informe del Observatorio Económico de la Federación de Comercio e Industria (Fecoi), seis de cada diez comercios de la ciudad registraron una disminución en sus ventas durante el mes de junio.

De acuerdo con los datos relevados por Fecoi, menos del 20% de los comercios encuestados logró reportar un incremento intermensual en su facturación. De esta manera, se registró una caída interanual promedio del 9,6%. Miguel Rucco, referente del observatorio de Fecoi, aseguró que los números que se observan a nivel nacional no siempre reflejan la realidad de las economías regionales. "Son datos locales; a veces salen números nacionales que están atravesados por sectores ligados a otras realidades. Hoy, el comercio rosarino enfrenta una situación complicada", señaló en diálogo con La Capital.

Rucco fue contundente al analizar la falta de respuesta por parte del Ejecutivo nacional: “No vemos una variable oficial, ni una medida económica del gobierno de Javier Milei para revertir esta situación. Hoy es sálvese quien pueda”, afirmó. Esta incertidumbre lleva a muchos propietarios a cuestionarse, mes a mes, la viabilidad de mantener las persianas levantadas.