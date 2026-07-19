Quiénes integran la familia de Messi: esposa, hijos, padre, madre y hermanos del futbolista

Antonela Roccuzzo comparte una historia de vida con Lionel Messi desde antes de la fama y se convirtió en una de las figuras más importantes de su entorno.

Mientras continúa siendo una de las máximas figuras del fútbol mundial, Lionel Messi también construyó una sólida vida familiar que lo acompañó en cada etapa de su carrera. La familia de Lionel Messi tuvo un papel clave tanto en los momentos de gloria como en los desafíos que enfrentó el capitán de la Selección Argentina.

Los padres de Lionel Messi y el apoyo en sus primeros años

La historia de Lionel Messi no puede entenderse sin la presencia de sus padres, Jorge Messi y Celia Cuccittini. Ambos fueron fundamentales en los comienzos del futbolista, especialmente cuando surgió la posibilidad de dejar Rosario para continuar su desarrollo deportivo en España.

Jorge Messi trabajaba en una fábrica de acero antes de convertirse en representante de su hijo. Con el paso de los años, asumió un rol central en la gestión de la carrera del astro argentino, acompañándolo en decisiones deportivas y contractuales.

Por su parte, Celia Cuccittini se desempeñaba en un taller de bobinas y fue una de las principales figuras de contención emocional durante la infancia de Messi. La familia tomó decisiones trascendentales para respaldar el tratamiento médico que necesitaba el joven futbolista debido a sus problemas de crecimiento. Aquel acompañamiento resultó determinante para que el rosarino pudiera incorporarse a las divisiones juveniles del Barcelona y comenzar el camino que lo convertiría en una leyenda del deporte.

Los hermanos de Messi y su círculo más cercano

Además de sus padres, la familia de Lionel Messi está integrada por sus tres hermanos: Rodrigo Messi, Matías Messi y María del Sol Messi.

Rodrigo es el hermano mayor y ha estado vinculado durante años a diferentes aspectos relacionados con la carrera profesional del futbolista. Su presencia en eventos deportivos y familiares suele ser habitual, manteniendo un perfil cercano al entorno de Lionel.

Matías Messi también es una figura conocida entre los seguidores del capitán argentino. A lo largo del tiempo, participó activamente en distintos emprendimientos familiares y acompañó a su hermano en numerosos momentos importantes de su trayectoria.

Rodrigo, Matías y María del Sol Messi integran el núcleo familiar que acompañó al rosarino durante toda su trayectoria profesional.

La menor de los hermanos es María del Sol Messi, quien suele mantener una vida más alejada de la exposición mediática. Sin embargo, conserva una relación muy cercana con el resto de la familia y aparece frecuentemente en celebraciones y encuentros familiares.

Todos ellos han sido parte del núcleo que acompañó a Messi durante los momentos más complejos de su carrera, incluyendo las críticas que recibió durante algunos ciclos de la Selección Argentina antes de la conquista de títulos internacionales.

Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi

Otro nombre inseparable de la historia personal de Lionel Messi es el de Antonela Roccuzzo. Nacida en Rosario en 1988, se desempeña como empresaria, modelo y diseñadora de interiores. La relación entre ambos comenzó mucho antes de la fama internacional del futbolista. Con el paso de los años, construyeron una de las parejas más reconocidas del deporte mundial y consolidaron una familia que hoy comparte la vida entre compromisos deportivos y proyectos personales.

Antonela suele acompañar a Messi en los principales acontecimientos de su carrera y mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte momentos familiares y actividades profesionales.

Los hijos de Messi: Thiago, Mateo y Ciro

Thiago, Mateo y Ciro Messi suelen estar presentes en los momentos más importantes del capitán argentino y protagonizan las celebraciones familiares tras cada logro deportivo.

La pareja tiene tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro, quienes se han convertido en protagonistas habituales de las celebraciones deportivas del capitán argentino. Thiago Messi, el mayor de los hermanos, nació el 2 de noviembre de 2012 en Barcelona. Con el paso de los años comenzó a mostrar interés por el fútbol y suele participar en actividades vinculadas al deporte.

Mateo Messi nació el 11 de septiembre de 2015 y es conocido por su personalidad extrovertida y sus divertidas apariciones públicas junto a su padre y hermanos. El menor de la familia es Ciro Messi, nacido el 10 de marzo de 2018, también en Barcelona. Su crecimiento ha sido seguido de cerca por los fanáticos a través de las publicaciones compartidas por sus padres.

Detrás de los éxitos deportivos de Lionel Messi existe una familia que lo acompañó en cada desafío y que continúa siendo uno de los pilares más importantes de su vida dentro y fuera de las canchas.