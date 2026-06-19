Florencio Finkel: “Frente a una realidad agresiva e indignante, lo inevitable fue hacer música”

Florencio Finkel es un cantante arriesgado, bajista furtivo, bailarín temerario, productor selectivo y compositor permanente. Como bajista o cantante, es o ha sido parte de los proyectos de Lucy Patané, Diego Frenkel, Ignacia Etcheverry, Pedro Bulgakov, Lowrdez (Bandana) y Leo Costa, tanto en shows en vivo como en grabaciones. Ha compartido escenarios con muchísimos artistas como Lisandro Aristimuño, Juana Molina, Lula Bertoldi, Marilina Bertoldi, Fernando Ruiz Díaz, Leo García, Kevin Johansen, Charo Bogarin, Paula Maffia, Tonolec y Palo Pandolfo, entre muchos otros.
Por estos días, Finkel presenta su tercer disco solista, una urgente toma de posición ante la furiosa actualidad. Un álbum que busca la complementación de opuestos: humor y dramatismo, resistencia y baile, brillo y opacidad, confort e incomodidad, reverberaciones generosas y sonidos secos de alto impacto, electrónica fragmentada y el pulso de músicos tocando juntos en un estudio. Todo esto conviviendo y entretejiéndose a lo largo de nueve canciones. Hay un desfile de músicos invitados, animadores de la escena actual, que grabaron en el disco: Ignacia, Lucy Patané, Pedro Bulgakov, Melina Xilas, Ricardo Boschin, Diéguez Amigo, Tomás Campione, Franco Lombardi y Karin González. El disco fue coproducido entre Florencio y Tomás Campione -quien también lo mezcló- y fue masterizado por Brian Iele.
El Destape charló con Florencio para conocer más sobre su flamante disco
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- Glam & Gremio es tu tercer disco solista, ¿cómo surgió este trabajo y que camino te propusiste recorrer a lo largo de las nueve canciones?
FF: Siempre estoy haciendo músicas, desde canciones completas a pequeños fragmentos de música que voy acumulando para desarrollar en alguna ocasión. En un momento vi que varias de estas músicas podrían hacer un disco que yo, como oyente, quisiera escuchar. Allí empezó a aparecer el concepto sonoro del disco, de sonidos fragmentados, secos, intercalados con quirúrgicas reverberaciones. Ese contraste sonoro me llevó a la lírica del disco. El concepto de opuestos complementarios se me reveló, no lo busqué en primera instancia. La actualidad terminó de moldear las canciones. GLAM & GREMIO es un álbum de protesta elegante, no panfletario, divertido, para bailar a veces, pero en estado de alerta permanente.
- En tu perfil te definís como cantante arriesgado y productor selectivo, entre otras características. ¿Cuál es el riesgo de ser artista? ¿Por qué tamiz pasa tu arte antes de exponerla?
FF: Creo que un artista debe intentar dar un trabajo que se diferencie del promedio de su tiempo. Que su impronta personal se manifieste de modo distinguible y no que se sume deliberadamente a la oferta imperante. Eso es el fracaso del hecho artístico (aunque no del hecho comercial) .
En mi caso particular, antes que nada, lo que hago me tiene que conmover genuinamente a mí. Cuando siento que hice una canción que me divierte escuchar, pasa el filtro.
- Ignacia, Lucy Patané, Pedro Bulgakov, Melina Xilas, Ricardo Boschin, Diéguez Amigo, Tomás Campione, Franco Lombardi y Karin González te acompañan en este trabajo discográfico. ¿Qué buscabas de ellos a la hora de convocarlos?
FF: Me gusta que un disco se haga con amigos. Grabar y ensayar es una excelente excusa para pasar tiempo con ellos. Allí los redescubro y me sigo asombrando del talento que tienen. Las canciones me pedían sus intervenciones porque son todos muy personales y lo que aportaron ellos no lo podrían haber dado otros músicos.
- ¿Cómo ves al panorama del pop en estos tiempos sociales?
FF: El pop se re significa a cada momento. En general, diría que exageradamente mercantilista, estratégico y cerebral en su centro, pero apasionante e inacabable en su periferia. Noto que la norma es que quien tiene algo que perder con una opinión dentro de su arte, prefiere no hacerlo. Eso es una decepción.
- ¿Cuáles son tus referencias musicales? ¿Qué escuchás, cuando escuchás música?
FF: No disimulo mis referencias pero intento apropiármelas. Así que Bowie, Queen, Paul Mc Cartney, Charly, sé que aparecen en mi música. Además escucho cosas muy variadas, busco rarezas en spotify, me armo listas con cosas que me gustan específicamente: un detalle de producción, un cantante, un sonido. No me gusta tal vez el todo de esas canciones pero sirve como información para disparar ideas nuevas.
- Sos de Haedo, zona oeste, históricamente tierra de músicos y artistas, entremezclados con los sonidos de los tradicionales boliches de la zona ¿Qué es ser de Haedo?
FF: Me gustaría pensar que hay algo especial en ser de Haedo pero esta idea no supera la primera revisión. Sí concuerdo en que el oeste del gran Buenos Aires es una usina de artistas que no se detiene. No me queda claro que tengamos una identidad tan distinguible.
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- ¿De qué manera te atraviesa el actual momento social y económico que vive el país?
FF: La actualidad es violenta, agresiva e indignante y cambia a velocidades insanas. La incomodidad que me causa este momento del mundo y del país es tal que fue inevitable que se volviera sustancia en el disco.
- Dicen por ahí que existe otro mundo, pero habita dentro de este mundo ¿Como es el mundo de Florencio Finkel?
FF: Se dicen tantas cosas… Debe haber muchos, muchos mundos conviviendo. Y temo pensar que la mayoría son bastante intrascendentes, no provocan ni la anécdota. Creo que el mío debe estar entre esos, pero a su favor, tiene lindas canciones.
GLAM & GREMIO
Disponible en YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=OaXrUbBfe50&list=OLAK5uy_lztt_7xvlkjN6ufdw--83Mwqq9rSgptaU
Spotify
https://open.spotify.com/intl-es/album/6aTPXCvGaMq5a4TCDOuXnZ y otras plataformas digitales.
PRESENTACIÓN EN VIVO: SÁBADO 22 DE AGOSTO en CONGO CLUB CULTURAL, Honduras 5329, Palermo