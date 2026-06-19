Flávio Bolsonaro prometió imitar el modelo Bukele si llega a ganar las elecciones en Brasil

El candidato derechista a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, presentó este jueves parte de lo que sería su programa en materia de seguridad. Bajo el nombre de "Brasil sin Miedo", propuso un paquete de 12 medidas entre las que prometió "imitar" el modelo de Nayib Bukele en El Salvador con cárceles "especiales" para los detenidos por narcotráfico, además de levantar un "paredón militar" en la frontera y promover la castración química para violadores. Aseguró que lo llevaría en práctica "apenas" asuma el poder.

Tras el escándalo que lo involucró con el empresario Daniel Vorcaro, quien cumple prisión preventiva por estafa al Estado brasileño, el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro y actual candidato a la presidencia cayó en picada en las encuestas pre electorales, al quedar a diez puntos de diferencia del presidente y candidato del oficialismo Luiz Inácio Lula da Silva. En ese marco Flávio busca volver a posicionarse en el tablero político brasileño y aspira a recuperar su imagen positiva con críticas a Lula por la inseguridad en Brasilia y en San Pablo.

El actual senador expuso este jueves, en un teatro de la avenida Faria Lima, el principal centro financiero y corporativo de São Paulo, su plan "Brasil sin Miedo", un conjunto de 12 medidas contra la delincuencia el cual promete poner en práctica "apenas asuma" el poder.

"Hoy, el brasileño vive a merced de facciones criminales que controlan el territorio. Estamos cansados y vamos a retomar el control del país", afirmó Bolsonaro Jr., acompañado por el exjuez y actual senador Sérgio Moro, quien fue parte del juicio del Lava Jato por el que Lula fue preso en 2018. También participó del acto el exsecretario de Seguridad del estado de São Paulo, Guilherme Derrite.

Bolsonaro afirmó que el anuncio es una "pésima noticia" para el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, las dos bandas narco de Brasil que hace poco fueron señaladas como terroristas por el gobierno de Donald Trump, además de para el Partido de los Trabajadores, formación política del presidente Lula, a la que acusó de "cobarde, incompetente y cómplice del crimen organizado".

Cárceles al estilo Bukele y cambios en la legislación penal

Otro de los ejes centrales de su plataforma es la construcción de cinco cárceles de máxima seguridad inspiradas en el modelo implementado por Nayib Bukele en El Salvador. Según Bolsonaro, estos establecimientos estarán destinados a "presos de alta peligrosidad", quienes permanecerán "aislados y sin acceso a teléfonos celulares". Además advirtió que contarán con "un régimen estricto de visitas monitoreadas para impedir que puedan operar desde el interior de las prisiones".

Además, planteó que los detenidos deberán trabajar para costear parte de su permanencia en la cárcel y que una porción de esos ingresos sería destinada a asistir a las familias de víctimas de hechos de inseguridad. En paralelo, se comprometió a impulsar una reducción de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, con la posibilidad de bajarla hasta los 14 en delitos considerados graves, tales como "homicidios, violaciones, torturas o narcotráfico". A esto sumó la creación de una nueva fuerza de control fronterizo integrada por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, con el objetivo de levantar un "paredón" tecnológico y físico para "frenar el ingreso de armas y drogas al país".

También afirmó que promoverá la implementación de la castración química para violadores. "Lo haré con todas mis fuerzas como presidente de los brasileños", concluyó.