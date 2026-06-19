Turquía vs. Paraguay: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 2 del Mundial 2026, según la IA

La Selección de Paraguay se enfrentará al combinado de Turquía desde este viernes 19 de junio desde las 23.59 hs (horario de Argentina) en el San Francisco Bay Area Stadium de Estados Unidos. Se trata de la segunda fecha del Grupo D donde ambos combinados tienen la urgencia de sumar de a tres, tras las derrotas en sus respectivos debuts en el Mundial 2026.

Turquía vs. Paraguay: quién gana el partido, según la inteligencia artificial

De acuerdo con el análisis de los algoritmos de inteligencia artificial de los rendimientos individuales y variables históricas, el candidato a ganar el partido es la selección de Turquía. Los modelos predictivos otorgan al conjunto europeo una probabilidad de victoria de entre el 48% y el 50%, mientras que las opciones de un empate se sitúan en un 28% y el triunfo de Paraguay cuenta con un 22% a 25% de chances de concretarse.

La Selección de Turquía va a ser la gran ganadora de la noche, según la IA

El fundamento principal del favoritismo turco radica en el volumen de juego exhibido en la primera jornada del certamen. A pesar de haber caído por 2 a 0 ante Australia, Turquía generó una anomalía estadística al registrar 30 remates al arco sin lograr convertir, dominando la posesión del balón y mostrando una marcada superioridad conceptual en el desarrollo táctico.

El circuito ofensivo de la selección dirigida por el italiano Vincenzo Montella está comandado por el experimentado Hakan Çalhanoğlu, sumado al desequilibrio y la frescura de los jóvenes talentos Arda Güler y Kenan Yıldız, supone una amenaza de alta intensidad para un andamiaje defensivo que arrastra severas dudas.

Por el contrario, la selección de Paraguay, bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro, sufrió un debut sumamente adverso al ser goleada por 4 a 1 ante Estados Unidos. Los datos subyacentes reflejan una baja producción en el frente de ataque y un único remate efectivo a la portería rival.

Si bien el combinado guaraní cuenta con la jerarquía de figuras como el zaguero Gustavo Gómez, la verticalidad de Miguel Almirón y la proyección de Julio Enciso, la fragilidad defensiva evidenciada al conceder cuatro anotaciones frente a los norteamericanos inclina la balanza de las predicciones digitales en su contra. La IA anticipa que, si Turquía logra ajustar su eficacia en la estocada final, impondrá sus condiciones técnicas frente a la propuesta de resistencia física y táctica que habitualmente implementa la Albirroja.