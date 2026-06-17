Paraguay y Turquía, sin margen de error en Grupo D si no quieren decir adiós al Mundial muy rápido

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Turquía

Las selecciones de Paraguay y Turquía afrontan el partido del viernes por el Grupo D del ‌Mundial con muy poco ‌margen de error, ya que las derrotas sufridas en su debut las han dejado con la necesidad de ganar si quieren avanzar en el torneo.

Turquía cayó ante Australia en Vancouver, mientras que Paraguay encajó una dura derrota 4-1 ante Estados Unidos en Los Ángeles. Dado que Estados Unidos y Australia se enfrentan ​más temprano el viernes, ⁠el panorama del Grupo D se aclarará antes del ‌saque inicial en el estadio de la Bahía de ⁠San Francisco.

Otra derrota dejaría a Turquía ⁠o Paraguay en una situación muy complicada para la última jornada y quien la sufra probablemente tendría que depender de otros ⁠resultados en este torneo de 48 equipos para mantenerse ​con vida.

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La selección turca, liderada por el capitán ‌Hakan Calhanoglu e inspirada por ‌el delantero del Real Madrid de 21 años Arda Güler, ⁠partía como la principal rival de Estados Unidos en el grupo en su regreso al Mundial tras 24 años de ausencia, pero todo cambió tras la derrota con Australia.

El regreso ​de Paraguay ‌al Mundial tras 16 años de ausencia, en tanto, resultó aún más doloroso para el equipo de Gustavo Alfaro, ya que Estados Unidos dejó en ridículo su reputación defensiva.

Cinco jugadores paraguayos recibieron tarjetas amarillas, incluido el ⁠delantero Miguel Almirón, por lo que tendrán que andar con cuidado frente a Turquía ya que otra amonestación los dejaría fuera del choque final con Australia.

"Creo que Turquía es un equipo que le gusta tener la pelota, que tiene jugadores con buen pie, que si les das libertad te pueden lastimar. Va a ser importante la presión, ‌no dejarlos jugar y cuando tengamos la pelota tratar de encontrarnos, juntarnos", dijo el centrocampista Andrés Cubas el miércoles a periodistas.

"Tienen jugadores con buen pie, con buena asociación. Eso es algo a lo que tenemos que estar atentos", señaló.

Paraguay debe encontrar más formas ‌de dar rienda suelta a la creatividad del delantero Julio Enciso, quien dio la asistencia para el único gol marcado por el suplente ‌Mauricio en el ⁠debut.

Australia ofreció un modelo a seguir sobre cómo vencer a Turquía, pero queda por ver si Paraguay ​cuenta con la eficacia en la transición necesaria para dar una sorpresa similar.

Con información de Reuters