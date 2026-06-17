FOTO DE ARCHIVO. Fútbol: Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo D - Estados Unidos contra Paraguay

Paraguay ​está decidido a pasar página tras su estrepitosa derrota 4-1 ante el coanfitrión ‌Estados Unidos en su ‌debut en el Mundial y enfrentar a su próximo rival Turquía como si fuera una final, dijeron el miércoles dos de sus jugadores.

La selección sudamericana volvió a una Copa del Mundo después de 16 años y ​la expectativa en ⁠el país era enorme. Pero la decepción ‌fue también inmensa tras un partido ⁠inicial del Grupo D ⁠en el que fue abatido por un rival claramente superior.

"Obvio que fue una derrota dura, que ⁠la sufrimos, que nos golpeó. Pero ​ya está, ya lo vimos, lo ‌trabajamos, ya vimos en ‌qué estuvimos mal, qué hicimos quizás bien ⁠y desde ahora nuestra energía está en Turquía", dijo a periodistas el mediocampista Andrés Cubas.

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"Tenemos que cambiar la cara, ese partido ​pasó, el ‌debut, toda la expectativa. Ahora se viene un partido importante donde tenemos que volver a ser nosotros y demostrar todo lo bueno que hicimos en ⁠este proceso hasta llegar acá", agregó.

Los "albirrojos" esperan recuperarse frente a Turquía, que también necesita reponerse de la derrota 2-0 ante Australia, en el encuentro del viernes en el Estadio de la Bahía de San Francisco.

El delantero Isidro Pitta dijo que ‌después del golpe del inicio, el grupo está trabajando más tranquilo.

"Venimos en una buena semana de entrenamiento (...) tenemos que ir a ganar el partido como sea, para que sigan creyendo en ‌nosotros, que vamos a dar lo mejor", declaró el jugador del Red Bull Bragantino de Brasil.

"Los primeros ‌días nos ⁠costó bastante asimilar lo que fue la derrota, pero el 'profe' (el entrenador argentino ​Gustavo Alfaro) nos dijo que teníamos que mudar ya la página. Ahora estamos trabajando más sueltos".

(Escrito por Daniela Desantis, Editado por Manuel Farías)