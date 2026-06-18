"Son hombres, no robots": DT de Turquía pide a críticos que dejen en paz a los jugadores

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Rueda de prensa en Turquía

El entrenador de Turquía, Vincenzo Montella, dijo el jueves que las duras críticas recibidas tras ‌la derrota de su ‌equipo en el partido inaugural del Mundial contra Australia han desmoralizado a sus jugadores más jóvenes, y que merecen más apoyo mientras se preparan para un encuentro potencialmente crucial ante Paraguay.

Tras ser considerada una de las favoritas antes del torneo para disputarle a Estados Unidos el ​primer lugar del ⁠Grupo D, Turquía sufrió una inesperada derrota por 2-0, ‌y otra caída ante Paraguay el viernes podría ⁠poner en peligro su participación ⁠en el torneo.

Montella dijo que esperaba cierto descontento después del partido inaugural en Vancouver, pero que le sorprendió la respuesta.

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"No ⁠me molesta porque soy un poco mayor y ​puedo desconectar de eso, pero muchos ‌de nuestros jugadores solo tienen ‌20 años. Son chicos jóvenes, así que pueden sufrir ⁠en ese tipo de situaciones", dijo el técnico italiano a los periodistas.

"Creo que hemos sido bastante firmes y duros en casa, y creo que en los últimos ​días eso ‌sin duda ha tenido un impacto en la moral de los jugadores. Son hombres, no robots ni máquinas, por eso se han visto afectados por lo desproporcionadas que han sido algunas reacciones", ⁠aseguró.

Montella afirmó que es inútil intentar proteger a los jugadores de las reacciones en las redes sociales, pero que han hecho esfuerzos para sacarlos de la burbuja del fútbol, por lo que las familias de los jugadores fueron recibidas el jueves en el campamento.

"Hemos disfrutado de dos horas muy agradables, dos ‌horas en las que, desde luego, no pensamos en lo que tenemos que hacer mañana en el campo", dijo.

Tras la contundente derrota de Paraguay por 4-1 ante Estados Unidos, en su primer partido, ambas selecciones estarán desesperadas por sumar ‌puntos, y la situación se aclarará después de que Estados Unidos se enfrente a Australia.

"Si un jugador no empieza el ‌partido, no necesariamente ⁠debemos culparlo. Este equipo ha conseguido grandes resultados en los últimos tres años, y creo ​que merecemos un poco más de respeto, aunque podríamos haberlo hecho un poco mejor", apuntó.

Con información de Reuters