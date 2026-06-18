$LIBRA: dos organizaciones que actúan como Amicus Curiae pidieron la indagatoria de Milei

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), que actúan como amicus curiae en el caso $LIBRA, requirieron a la Justicia que cite al presidente Javier Milei a prestar declaración indagatoria por haber incurrido en el delito de “negociaciones incompatibles”. Las entidades, que son representadas por Julián Alfie y Pedro Biscay respectivamente, se hicieron eco de la imagen de un acuerdo millonario hallado en el celular del trader Mauricio Novelli que compromete al jefe de Estado –y que reveló El Destape- y de un peritaje realizado por la dirección de Cibercrimen de la Policía Federal que da cuenta de que Milei tuvo acceso privilegiado al contrato del token del escándalo que difundió el 14 de febrero de 2025. La presentación expone la lentitud del fiscal Eduardo Taiano en avanzar con la pesquisa.

En diálogo con El Destape, Pedro Biscay, directivo ejecutivo de CIPCE, explicó: “La presentación está orientada a evitar que la maniobra quede en un pantano de impunidad del cual sea difícil revertir con posterioridad por eso entendemos que hay prueba suficiente colectada en el expediente como para convocar al presidente a indagatoria y a deslindar también su eventual responsabilidad por la comisión del delito de negociaciones incompatibles”. “No hacerlo sería grave desde el punto de vista institucional y desde el afianzamiento de la Justicia en un caso de corrupción tan importante como el caso $LIBRA”, agregó.

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INECIP y CIPCE son amicus curiae (amigos del tribunal) en la causa y como tal pueden proponer medidas para orientar el devenir de la pesquisa. En el expediente, las querellas ya reclamaron que se cite al presidente Milei a indagatoria pero por ahora la Justicia no hizo lugar a la requisitoria.

Negociaciones incompatibles

Desde el INECIP y el CIPCE se reclamó al fiscal Taiano y al juez Marcelo Martínez de Giorgi, quienes están al frente de la investigación de la criptoestafa, que se “deslinde del objeto procesal” de $LIBRA, y se abra una investigación paralela para determinar si Milei no incurrió en negociaciones incompatibles con la función pública además del delito de estafa que se investiga en la causa “central”.

La razón de este planteo se debe a la respuesta de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) a un pedido de Taiano, en el que se explicó que no podía avanzar con la trazabilidad de transacciones realizadas en criptoactivos por carecer de un software actualizado, es decir, por falta de recursos. Ante ese episodio, que se recordó en la presentación, desde INECIP y CIPCE se explicó: “La dilación indefinida en la producción de esta prueba compromete los principios de celeridad procesal que deben regir la investigación penal, además de las garantías de enjuiciamiento dentro de un plazo razonable, por lo que a fin de evitar la prolongación de demoras innecesarias se solicita que se deslinde el objeto procesal a fin de preservar la investigación penal relacionada con la eventual participación del Sr. Presidente de la Nación ante la hipótesis de configuración del delito de negociaciones incompatibles con la función pública”.

Por qué la Justicia debe citar a Milei con urgencia

En la presentación judicial, INECIP y CIPCE resaltaron que “se han podido reunir múltiples elementos probatorios sobre la razonabilidad de citar a prestar declaración indagatoria al Sr. Presidente de la Nación por la eventual participación en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública”. Entre esas pruebas destacan estas últimas novedades:

Un informe de la DATIP que da cuenta de un presunto acuerdo por al menos USD 5 millones para que Milei apoye el lanzamiento de $LIBRA

Un informe técnico de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) en el que se confirmó que Novelli escribió y borró en el Apple Notes de su celular el texto sobre un presunto acuerdo de al menos 5 millones de dólares para que Milei apoye el lanzamiento del token $LIBRA. La imagen de lo escrito por Novelli, que reveló El Destape, fue creada por el propio sistema operativo del iPhone 16 del imputado. Todo indica que el destinatario del mensaje sobre el acuerdo era Hayden Davis, el creador del token del escándalo.

“El mensaje guarda especial relevancia con la hipótesis de investigación, en cuanto permite inferir la existencia de un acuerdo que vincularía directamente al Presidente de la Nación vinculado con asesoramientos en Blockchain y sujetos al desembolso de dinero en cash o en equivalente valuados en 1.5 y 2 M tokens”, señalaron Alfie y Biscay en el escrito presentado en la Justicia. “Nuevamente, estos elementos revisten de mayor razonabilidad a la hipótesis criminal sugerida desde un inicio, en cuanto indicarían la existencia de un interés directo del Sr. Presidente en negocios privados vinculados a tecnologías de cripto activos”, añadieron.

Un informe preliminar de la Policía Federal sobre la creación y lanzamiento de $LIBRA que expone el accionar del Presidente cuando publicó el contrato para acceder al token

Un informe preliminar realizado por la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal que se realizó para determinar el proceso de creación y lanzamiento del token del escándalo y expone que el presidente Javier Milei mintió y no obtuvo el contrato del criptoactivo de Internet sino que se lo tuvo que haber facilitado el creador de $LIBRA o alguien vinculado a él. Allí se estableció que “el activo digital denominado ‘LIBRA’ presenta un origen único a partir de un evento de generación total (coin generation), sobre la blockchain de Solana, el cual posee una asignación inicial concentrada en una sola dirección. Esto evidencia control primario absoluto por parte de una entidad o actor no identificado”. Y se agregó: “Al momento de la publicación del token, el mismo no se encuentra enlistado en exchanges centralizados, por lo cual los usuarios para el acceso inicial, dependen de la información lanzada del proyecto, o bien del envío desde la dirección inicial que posee los tokens disponibles para su distribución”.

Ante este cuadro de situación, en su presentación desde INECIP y CIPCE enfatizaron: “Dicha conclusión permite inferir, con sustento técnico, que la dirección del contrato electrónico difundida por el Sr. Presidente Javier Milei el 14 de febrero de 2025 no se encontraba disponible con anterioridad en redes sociales ni en plataformas de intercambio de criptoactivos. Esta circunstancia constituye un indicio relevante de que el Sr. Presidente habría tenido acceso directo y anticipado a dicha información, incluso con anterioridad a su lanzamiento público”.

Este cuadro de situación “ubicaría al Sr. Presidente en una posición de conocimiento privilegiado respecto de una iniciativa de naturaleza eminentemente privada. Ello permite sostener con grado de verdad suficiente para el llamado a indagatoria que su intervención no se habría limitado a la mera reproducción de información de acceso público, sino que podría haber implicado un grado de vinculación o conocimiento previo que debe ser esclarecida en el marco de la presente investigación, máxime cuando se encuentra en juego la integridad pública”, resaltaron Alfie y Biscay.

Los frenéticos llamados de Milei y Novelli al momento de lanzarse el criptoactivo del escándalo

Los llamados al momento del lanzamiento de $LIBRA que también complican al Presidente. Es que Milei tuiteó para promocionar al token $Libra a las 19.01 del 14 de febrero de 2025. Según un informe de la DATIP, el jefe de Estado recibió una seguidilla de llamadas de Novelli en los minutos previos y posteriores a su posteo, que fue un engranaje clave para que se pudiera concretar una criptoestafa. “El análisis de los registros de llamadas y comunicaciones muestran un patrón de contactos intensivos y temporalmente coordinados entre Mauricio Novelli, el propio Presidente de la Nación y otros integrantes de su círculo político inmediato, en momentos inmediatamente previos y posteriores al lanzamiento del token. La convergencia de toda la evidencia técnica refuerza la hipótesis de que existieron instancias de coordinación y acuerdos previos vinculados al lanzamiento del proyecto”, precisaron Alfie y Biscay en su nueva presentación.

La lentitud de Taiano para avanzar con el caso

En la presentación de INECIP y CIPCE también quedó de manifiesto la lentitud del fiscal Taiano, quien tiene delegada la investigación, para avanzar contra Milei. “Los fiscales deben actuar en estos casos con celeridad, eficacia y decisión, adoptando de manera inmediata las medidas necesarias para formular acusaciones sólidas que eviten que los casos caigan en la impunidad. En el caso bajo análisis, la hipótesis de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública cuenta ya con un conjunto significativo de elementos probatorios que justifican el avance del proceso hacia una instancia de mayor esclarecimiento”, señalaron desde las entidades que son amicus curiae en el proceso.

Ante este cuadro de situación, Alfie y Biscay aseguraron que “frente a este escenario probatorio, corresponde al Ministerio Público Fiscal adoptar decisiones procesales acordes con la gravedad institucional del caso. La citación a prestar declaración indagatoria constituye, en este contexto, una medida razonable y jurídicamente fundada, orientada a garantizar el derecho de defensa del presidente Milei y, al mismo tiempo, a permitir el esclarecimiento de los hechos investigados”. A la par, explicaron que “postergar indefinidamente esta instancia no solo afecta la eficacia del proceso penal, sino que también debilita el sistema republicano de controles y la credibilidad institucional de los mecanismos de rendición de cuentas”.

“A casi un año del inicio de la investigación, resulta particularmente llamativa la ausencia de avances procesales significativos y de información pública por parte del Ministerio Público Fiscal sobre el estado de la causa”, cuestionaron.

Es que para quienes actúan como amigos del tribunal, “los elementos reunidos hasta el momento permiten afirmar que el Ministerio Público Fiscal cuenta con base probatoria suficiente para avanzar hacia la citación a indagatoria de las personas involucradas. Adoptar esa decisión no solo constituye un paso necesario para el esclarecimiento de los hechos, sino también una señal institucional imprescindible para asegurar que una investigación de esta magnitud no quede atrapada en la inacción ni derive, por el paso del tiempo o por consideraciones ajenas al proceso penal, en un escenario de impunidad”.

Ahora el juez Martínez de Giorgi deberá resolver si toma la propuesta de INECIP y CIPCE o sigue en la misma sintonía del fiscal, de demorar todo lo posible el avance de la investigación.