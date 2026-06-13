Luego de que un grupo de diputados lo denunciara por mal desempeño en el caso Libra, el fiscal Eduardo Taiano ahora también será denunciado por una de las partes querellantes. Se trata de Martín Romeo, quien aseguró que lo acusará de encubrimiento por haber "ocultado pruebas" de la investigación que salpica al presidente Javier Milei y su entorno.

"Decidimos que el siguiente paso desde nuestra querella es iniciar la denuncia por encubrimiento contra el fiscal Eduardo Taiano en el marco de la causa Libra. El fiscal se ha comportado como un abogado defensor más que como un servidor público. En casi dos años de causa, no ha indagado ni recibido a ninguna de las partes, ha ocultado pruebas y perseguido a periodistas por realizar sus tareas e investigar", escribió Romeo en su cuenta de X.

El especialista en criptomonedas, que perdió una importante suma tras invertir en el token que difundió Milei en sus redes sociales el 14 de febrero de 2025, cargó contra el rol de Taiano en la causa bajo órbita del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. "Creemos que personajes como Eduardo Taiano lastiman nuestra democracia y nuestro país, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias, como lo venimos haciendo con Libra", agregó.

De esta manera, el querellante de la estafa que provocó pérdidas de millones de dólares a cientos de personas se sumó a cuestionar el desempeño del fiscal, quien ya había sido denunciado por un grupo de diputados opositores.

La anterior denuncia en su contra

En abril pasado, legisladores de la comisión Libra lo denunciaron por "mal desempeño" y violación de deberes de funcionario público, acusándolo por "demoras injustificadas en la producción de pruebas" y en la "retención y ocultamiento" a la parte querellante.

"Es por haber entorpecido el pleno ejercicio de las facultades de esta comisión. Nos impidió el acceso a la causa, ha actuado en contra y ha ido en auxilio de los funcionarios", había anticipado el presidente de la comisión, el diputado de la Coalición Cívica (CC) Maximiliano Ferraro.

Además de Ferraro, aquella acción fue presentada por su compañera de banca Mónica Frade, por los diputados Sabrina Selva, Juan Marino, Itai Hagman, Julia Strada y Rodolfo Tailhade de Unión por la Patria (UxP), y Esteban Paulón de Provincias Unidas.

Pese a las evidencias del caso, los diputados y la querella aseguran que Taiano no avanzó en la investigación, que muestra escasos avances cuando ya transcurrió cerca de un año y medio desde su inicio.