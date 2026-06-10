Un informe preliminar realizado por la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal (PFA), que se realizó en el marco de la causa del criptoescándalo para determinar el proceso de creación y lanzamiento del token $LIBRA, expone que el presidente Javier Milei mintió y no obtuvo el contrato del criptoactivo de Internet sino que se lo tuvo que haber facilitado el creador de $LIBRA o alguien vinculado a él.

Del informe forense realizado por la dirección de Cibercrimen de la PFA se desprenden tres cuestiones centrales:

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Que Milei no pudo saber de la existencia de $LIBRA a las 19.01 del 14 de febrero de 2025 cuando posteó y difundió el criptoactivo si no estaba involucrado con el equipo creador del token de antemano.



Que la liquidez de $LIBRA estaba concentrada en un solo actor, es decir, sus creadores. Según el querellante Martín Romeo eso es “algo común en estafas pump and dump”.



Según el querellante Martín Romeo eso es “algo común en estafas pump and dump”. Que los impulsores del token se implementaron mecanismos para tratar de ocultar identidades y permanecer en el anonimato.

“Este informe preliminar de Cibercrimen de la Policía Federal no hace más que convalidar lo que venimos sosteniendo desde el inicio de la causa que es la participación de Javier Milei de manera directa en esta estafa”, afirmó a El Destape Nicolas Oszust, abogado querellante que representa a Martín Romeo. “No había ninguna posibilidad de que el Presidente haya encontrado el contrato en la web como dijo sino que este informe viene a convalidar que la única forma de que él lo pudiera tener es que se lo haya pasado el creador de $LIBRA de manera directa o a través de alguno de sus socios”. Uno de sus socios podría ser el trader Mauricio Novelli, quien estuvo al teléfono con Milei al momento del lanzamiento de critpoactivo del escándalo.

Por su parte, Martín Romeo tuiteó haciéndose eco de la noticia: “La Policía Federal confirmó que $LIBRA fue creado por una organización que ocultó deliberadamente su identidad. Esto derrumba la versión de Milei: los datos que publicó el día del lanzamiento solo podían provenir de quienes crearon, administraban y controlaban el proyecto”.

El informe preliminar de la PFA

El informe preliminar sobre el proceso de creación y lanzamiento de $LIBRA fue realizado por la subinspectora María de los Ángeles Crespo, de la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal y está fechado el 21 de mayo pasado.

Crespo indicó en su trabajo que “el token $LIBRA fue creado mediante un proceso de Coin Generation Mining’” que es “un mecanismo fundamental en redes descentralizadas blockchain, ya que es la manera de crear los activos digitales sin necesidad de disponer de una autoridad central o ente regulador”.

Crespo expuso en su informe cómo “se crean y transfieren los primeros tokens” vinculados a $LIBRA y da cuenta de que la liquidez estaba concentrada en un solo actor. También precisó que el criptoactivo fue creado en la red SOLANA: “El activo digital denominado ‘LIBRA’ presenta un origen único a partir de un evento de generación total (coin generation), sobre la blockchain de Solana, el cual posee una asignación inicial concentrada en una sola dirección. Esto evidencia control primario absoluto por parte de una entidad o actor no identificado”.

El dato central del que se desprende que el presidente Javier Mieli mintió y no extrajo el contrato de $LIBRA de Internet surge de esta afirmación de Crespo: “Al momento de la publicación del token, el mismo no se encuentra enlistado en exchanges centralizados, por lo cual los usuarios para el acceso inicial, dependen de la información lanzada del proyecto, o bien del envío desde la dirección inicial que posee los tokens disponibles para su distribución”.

Respecto al proceso de creación del criptoactivo del escándalo, la subinspectora señaló: “Para crear un nuevo token en la blockchain de Solana, se utiliza un mecanismo de creación denominado ‘mint’ a través de plataformas específicas que permiten configurar o programar el token. Para ello, el creador conecta su billetera (por ejemplo, Phantom.app), define el nombre, símbolo, imagen, el ‘supply’ o total de unidades iniciales, y luego se genera el token en dicha wallet”. “Seguidamente –añadió Crespo-, se genera una dirección única que contiene la configuración del activo digital. En dicho proceso se emite el total de unidades iniciales del token (supply inicial), las cuales son asignadas a una wallet, generalmente bajo control del creador o de una dirección operativa vinculada”.

Es a partir de ese momento que “los activos quedan habilitados para su circulación, pudiendo ser transferidos entre direcciones dentro del ecosistema Blockchain”. “En tal sentido y volviendo al análisis de las direcciones aportadas, se puede observar que la transacción inicial fue dirigida en un primer momento hacia la wallet DefcyKc4yAjRsCLZjdxWuSUzVohXtLna9g22y3pBCm2z (anónima), lo que evidencia un control primario absoluto por parte de una entidad o actor que no se encuentra identificado”, precisó Crespo en su informe preliminar.

Según se dejó constancia en el estudio, se “continuará con las medidas investigativas y de trazabilidad correspondientes a fin de determinar el recorrido y destino de los activos involucrados”. Por lo que se esperan más novedades que pueden complicar la situación judicial del Presidente.

¿De dónde surge el informe de Cibercrimen de la PFA? El fiscal Eduardo Taiano, quien tiene delegada la investigación de esta causa, le había pedido a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) que “desanonimice” la team wallet que intervino en $LIBRA y que haga la trazabilidad del token sobre esas team wallets. La UFECI contestó que no tenía el programa para hacer ese trabajo, que no tenía los recursos necesarios. Por tal motivo, el fiscal replicó el pedido a Cibercrimen de la PFA, que hizo este informe. Ante este panorama hay expectativa en torno a si en el informe final la PFA logra “desanonimizar” algunas de las otras billeteras que participaron en la criptoestafa.

Hayden Davis, Novelli y Milei

En el informe de la PFA no se precisó quién estuvo detrás de la creación de $LIBRA. Pero la querella de Romeo y Oszust unió las piezas del rompecabezas que son parte de la causa y asegura que el actor central que tuvo todo bajo su control fue Hayden Davis. “La wallet ya está reconocida como parte de las billeteras de Hayden Davis porque él mismo reconoció que es el creador del token”, afirman desde la mentada querella. Y añaden que “aparte, los intermediarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy cuando presentaron su escrito espontaneo en esta causa dijeron que Hayden Davis fue quien creó $LIBRA”. “A eso se suma el tuit del 14 de febrero de 2025 de Kelsier Ventures que dice lo mismo”, agregan.

“Está demostrados científicamente que solo el creador tenía dominio del token, que lo pasó a una billetera y que Milei no tenía ninguna forma de enterarse si no se lo pasa el que lo creó porque nadie tenía conocimiento de la existencia de $LIBRA al momento de su posteo”, explicaron desde la querella de Romeo a este medio.

En la misma línea, también señalaron desde esa querella que el informe técnico de la PFA verificó la trazabilidad de los movimientos que rodearon los primeros momentos de $LIBRA y que de allí surge que todo lo que hicieron los creadores fue para quedarse ellos con el control de los tokens.

En diálogo con El Destape, el querellante Martín Romeo destacó: “No declarar esas wallets, no hacerlas públicas en ningún lado, no ponerle una etiqueta en la blockchain para que la gente vea que era controlada por el equipo, se hizo con el objetivo de que las diferentes wallets o actores relacionados con el prelanzamiento de $LIBRA queden anónimas. Esa forma de actuar es la que suelen llevar adelante quienes realizan este tipo de estafas. La falta de claridad es total”.

“Hubo 74 billeteras que compraron antes del posteo de Mieli promocionando $LIBRA. Ahora Cibercrimen de la Policía Federal reafirma que el Presodente no podía hacer ese posteo sin haber estado en contacto con el equipo de lanzamiento. Entonces para esas 74 aplica la misma lógica”, concluye Romeo.

El interrogante que se abre a partir de este informe preliminar es hasta dónde podrá llegar en su reconstrucción la dirección de Cibercrmen de la Policía Federal y cuánto más podrá complicar al Presidente.