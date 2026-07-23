Colapinto terminó en el décimo lugar en el GP de Bélgica.

Cada fin de semana de carrera, los pilotos de la Fórmula 1 se juegan puntos para el campeonato y, además, una calificación por parte de jueces especializados que juzgan la actuación de cada uno de los competidores. Manteniendo la repartija de puntos para los diez primeros, el Power Rankings de la F1 califica a los pilotos de acuerdo con cómo se desarrollaron en el fin de semana, independientemente del coche que manejen.

Ahora bien, uno de los pilotos destacados el fin de semana pasado en el Circuito de Spa-Francorchamps fue Franco Colapinto, quien firmó una brillante actuación en la décima fecha. El piloto argentino había largado del decimoprimer lugar de la grilla del GP de Bélgica tras verse beneficiado por las sanciones a Lando Norris e Isack Hadjar y logró cruzar la línea de meta en el décimo puesto después de un doble rebase sobre Pierre Gasly y Liam Lawson.

De ahí que los jueces de la F1 hayan considerado que el pilarense fue uno de los mejores de la décima fecha del campeonato, ya que lo puntuaron con 8 puntos, posicionándolo como el octavo mejor piloto del fin de semana. “Un buen comienzo de Franco Colapinto permitió al piloto argentino liderar la ofensiva de Alpine en el Gran Premio de Bélgica”, comenzó el informe de la máxima categoría en su sitio oficial.

Además, la competencia incluso llegó a celebrar el doble rebase al escribir que el argentino realizó “un impresionante adelantamiento a Pierre Gasly y Lawson para ascender a los puntos con un décimo puesto”. Por fuera de esto, la F1 consideró que Franco tuvo un mejor desempeño incluso que Lewis Hamilton y Oscar Piastri, quienes quedaron detrás del piloto de Alpine en la consideración de los jueces.

De esta manera, Colapinto mejoró su calificación en relación a los 7.2 puntos conseguidos en Silverstone, mientras que el mejor piloto de la fecha fue Andrea Kimi Antonelli, con una puntuación casi perfecta de 9.8. A pesar de este buen resultado, Franco se mantiene en el décimo lugar de la tabla de promedios con 7.1, apenas por detrás de Norris, que perdió una posición y está noveno con 7.3.

Tabla de promedio del Power Rankings de la F1 2026.

Los mejores del GP de Bélgica, según Power Rankings