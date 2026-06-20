Yiya Murano, el Petiso Orejudo y las historias más oscuras de Buenos Aires: cómo es el tour que las revive

El tour en bus que recorre crímenes, fantasmas y leyendas ocultas de Buenos Aires.

Cuenta la leyenda que por las noches frías de San Telmo, sobre la Plaza Dorrego, vaga el fantasma de Don Antonio Torres Pineda. Pero esta no es la única alma perdida que camina por los viejos adoquines del casco histórico. Hay quienes escuchan por las noches las campanas de la Iglesia Santa Felicitas sonar y a una mujer de vestido blanco deambular envuelta en la neblina, incluso, están quienes aseguran haber visto al primer fantasma de la Ciudad, quien llegó con Don Pedro de Mendoza en barco, a la altura del Parque Lezama.

Las leyendas urbanas nacieron para ser contadas, esa es la misión de Buenos Aires Misteriosa, un tour a cargo de Zigiotto Viajes. Con cuatro propuestas diferentes, disponibles los viernes, sábados y domingos por la tarde y la noche, la empresa invita a vivir una travesía cargada de misterio de la mano de Silvina, guía de turismo, y Hernan, conductor y su coequiper durante el recorrido.

Buenos Aires Misteriosa es un tour con cuatro propuestas diferentes para conocer las leyendas urbanas y crimenes reales de la Ciudad.

Buenos Aires Misteriosa lleva 22 años realizando recorridos por la Ciudad y esa trayectoria se percibe en cada detalle de la experiencia, potenciada por el carisma de su explosiva dupla de anfitriones. Durante dos horas y media, los pasajeros atraviesan barrios históricos entre relatos atrapantes, momentos de humor e historias impactantes.

Silvina propone mirar Buenos Aires con otros ojos: descubrir que detrás de edificios conocidos y escenas cotidianas también se esconden episodios oscuros, misterios y el horror. Yiya Murano, el Petiso Orejudo, el descuartizador de Barracas y "La Turca" Basil son algunos de los macabros casos reales que el tour invita a redescubrir o conocer por primera vez.

Cómo es el tour Buenos Aires Misteriosa y qué recorridos ofrece

Buenos Aires Misteriosa propone un recorrido en bus por distintos barrios porteños donde las historias de crímenes, fantasmas y leyendas urbanas se cuentan en los mismos escenarios donde, según los relatos, ocurrieron los hechos. El paseo dura aproximadamente dos horas y media y no incluye el ingreso a edificios ni espacios cerrados.

La propuesta cuenta con diferentes versiones. La versión I se realiza los viernes a las 20.30 y recorre los barrios del sur de la Ciudad, como Montserrat, San Telmo, La Boca, Barracas, Constitución y San Cristóbal. La versión II tiene lugar los sábados a las 20.30 y atraviesa zonas del norte porteño como San Nicolás, Retiro, Recoleta y Palermo. En ambos casos, el punto de salida y llegada es la intersección de avenida de Mayo y avenida 9 de Julio.

Además, existe una cuarta edición del recorrido que se realiza los domingos a las 19.30 y pasa por Recoleta, San Nicolás, Balvanera y Palermo, con salida desde avenida Callao y Quintana. Por otro lado, una vez por mes se lleva adelante la versión III, un recorrido especial dentro del Cementerio de la Recoleta durante la tarde.

Para participar es necesario reservar con anticipación, generalmente una semana antes de la fecha elegida. El tour no se suspende por lluvia y está recomendado para mayores de 8 o 9 años. Las versiones no son continuaciones entre sí, por lo que no es necesario realizar una antes que otra.