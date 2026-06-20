Nuevos talleres gratuitos de la Ciudad: cuáles son las ofertas y hasta cuándo hay tiempo de inscribirse.

Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires pueden acceder a una serie de talleres gratuitos. La Red de Bibliotecas de la Ciudad lanzó una nueva programación de talleres gratuitos de literatura, escritura, cine, filosofía y lectura, coordinados por docentes, escritores e investigadores especializados.

Es importante no demorar con la inscripción, ya que está abierta hasta el domingo 21 de junio y los cupos son limitados. Hay opciones tanto virtuales como presenciales en los diferentes barrios de la Ciudad. Entre los talleres disponibles se encuentran:

La red de bibliotecas de la Ciudad ofrece talleres gratuitos.

La inocencia perdida: dos visiones del terror según Stephen King . Coordina: Ma. Itatí Albamonte

. Coordina: Ma. Itatí Albamonte Club de lectura. Té para tres: Bioy Casares, Borges, Ocampo. Cruces entre literatura y vida privada. Coordina: Eugenia Anapios

Coordina: Eugenia Anapios ¡Todos a la mesa! Coordina: Belén Leuzzi

Coordina: Belén Leuzzi Taller de producción literaria. Coordina: Mario Méndez

Coordina: Mario Méndez Taller de lectura y producción de escritura infantil y juvenil. Coordina: Mario Méndez

Coordina: Mario Méndez Julio Cortázar, Vida y obra. Coordina: Isaías Garde

Coordina: Isaías Garde El puente de la lectura. Mujeres de acá, de allá y de todas partes. Coordina: María Pía Chiesino

Coordina: María Pía Chiesino Seguimos leyendo a Hobsbawm. Coordina: Hernán Páez Moritán

Coordina: Hernán Páez Moritán Tinta Cruzada . Coordina: Pablo Miranda

. Coordina: Pablo Miranda Los vengadores de Borges. Coordina: Gabriela Saidon

Coordina: Gabriela Saidon Introducción a la Narrativa de Terror. Coordina Elizabeth Rivadeneira

Coordina Elizabeth Rivadeneira Taller de biografías históricas de mujeres y diversidades. Coordina: Laura Ávila

Coordina: Laura Ávila Taller de lectura de cartas. Coordina: Laura Ávila

Coordina: Laura Ávila Puntos de partida: Consignas y textos mínimos. Coordina: Gabriela Saidón

Coordina: Gabriela Saidón ¿Cómo se escribe un cuento? salimos de la anécdota y desenvolvemos la pluma. Coordina: Sebastián Pandolfelli

Coordina: Sebastián Pandolfelli Nueva Historia Argentina. Coordina: Hernán Páez Moritan

Coordina: Hernán Páez Moritan Tópicos borgeanos. Coordina: Belén Leuzzi

Coordina: Belén Leuzzi Jorge Luis Borges: 8 relatos. Coordina: Isaías Garde

Coordina: Isaías Garde Juegos para pensar. Coordina: Adriana Schottlender

Coordina: Adriana Schottlender El puente de la lectura. Coordina: María Pía Chiesino

Coordina: María Pía Chiesino Máquinas que escriben ¿Cómo se escribe un cuento? Coordina: Sebastián Pandolfelli

Coordina: Sebastián Pandolfelli Taller de guión. Construcción de conflicto y verosimilitud. Coordina: Pablo Bardauil

Coordina: Pablo Bardauil Taller de cine y literatura. Madres en la literatura y el cine. Coordina: Pablo Bardauil

Coordina: Pablo Bardauil Un libro por mes. Taller virtual de lectura. Coordina: Valeria Castelló Joubert

Cómo inscribirse a los talleres gratuitos en bibliotecas de la Ciudad

Para inscribirse en los talleres gratuitos que se dictan en las bibliotecas de la Ciudad y de manera virtual es necesario completar el formulario online que se encuentra colgado en el siguiente enlace: https://linktr.ee/bibliotecasba. A continuación, desde el GCBA se comunicarán vía correo electrónico con los vecinos interesados en participar de las diferentes propuestas.