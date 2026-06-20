Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires pueden acceder a una serie de talleres gratuitos. La Red de Bibliotecas de la Ciudad lanzó una nueva programación de talleres gratuitos de literatura, escritura, cine, filosofía y lectura, coordinados por docentes, escritores e investigadores especializados.
Es importante no demorar con la inscripción, ya que está abierta hasta el domingo 21 de junio y los cupos son limitados. Hay opciones tanto virtuales como presenciales en los diferentes barrios de la Ciudad. Entre los talleres disponibles se encuentran:
- La inocencia perdida: dos visiones del terror según Stephen King. Coordina: Ma. Itatí Albamonte
- Club de lectura. Té para tres: Bioy Casares, Borges, Ocampo. Cruces entre literatura y vida privada. Coordina: Eugenia Anapios
- ¡Todos a la mesa! Coordina: Belén Leuzzi
- Taller de producción literaria. Coordina: Mario Méndez
- Taller de lectura y producción de escritura infantil y juvenil. Coordina: Mario Méndez
- Julio Cortázar, Vida y obra. Coordina: Isaías Garde
- El puente de la lectura. Mujeres de acá, de allá y de todas partes. Coordina: María Pía Chiesino
- Seguimos leyendo a Hobsbawm. Coordina: Hernán Páez Moritán
- Tinta Cruzada. Coordina: Pablo Miranda
- Los vengadores de Borges. Coordina: Gabriela Saidon
- Introducción a la Narrativa de Terror. Coordina Elizabeth Rivadeneira
- Taller de biografías históricas de mujeres y diversidades. Coordina: Laura Ávila
- Taller de lectura de cartas. Coordina: Laura Ávila
- Puntos de partida: Consignas y textos mínimos. Coordina: Gabriela Saidón
- ¿Cómo se escribe un cuento? salimos de la anécdota y desenvolvemos la pluma. Coordina: Sebastián Pandolfelli
- Nueva Historia Argentina. Coordina: Hernán Páez Moritan
- Tópicos borgeanos. Coordina: Belén Leuzzi
- Jorge Luis Borges: 8 relatos. Coordina: Isaías Garde
- Juegos para pensar. Coordina: Adriana Schottlender
- El puente de la lectura. Coordina: María Pía Chiesino
- Máquinas que escriben ¿Cómo se escribe un cuento? Coordina: Sebastián Pandolfelli
- Taller de guión. Construcción de conflicto y verosimilitud. Coordina: Pablo Bardauil
- Taller de cine y literatura. Madres en la literatura y el cine. Coordina: Pablo Bardauil
- Un libro por mes. Taller virtual de lectura. Coordina: Valeria Castelló Joubert
MÁS INFO
Cómo inscribirse a los talleres gratuitos en bibliotecas de la Ciudad
Para inscribirse en los talleres gratuitos que se dictan en las bibliotecas de la Ciudad y de manera virtual es necesario completar el formulario online que se encuentra colgado en el siguiente enlace: https://linktr.ee/bibliotecasba. A continuación, desde el GCBA se comunicarán vía correo electrónico con los vecinos interesados en participar de las diferentes propuestas.