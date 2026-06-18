Llega la Feria Migrante a Parque las Heras: plan gratis al aire libre este fin de semana.

Este fin de semana llega una nueva edición de Feria Migrante, un evento que abraza la interculturalidad. Comida y emprendimientos de diversas regiones y países convergen en un mismo lugar: Parque Las Heras. Con entrada libre y gratuita, es un gran plan para disfrutar durante el sábado 20 y domingo 21 de junio, de 11 a 20 h.

La misma promueve la interculturalidad, la inclusión y la diversidad. Quienes se acerquen a la feria, van a poder disfrutar de diferentes stands que realzan las características más representativas de los emprendedores de las distintas regiones.

Este fin de semana llega una nueva edición de Feria Migrante.

En esta edición el foco estará puesto en la cultura y gastronomía venezolana, con tequeños, arepas, pan de jamón, pan piñita, pan andino, cachapas, golfeados, patacón, licuados frutales, postres clásicos como tres leches o torta de piña y opciones dulces sin gluten ni azúcar.

Qué más hacer durante el fin de semana

Además de la Feria Migrante, este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires tendrá lugar la Feria Festiva en la Plaza Zapiola, ubicada en el barrio de Villa Urquiza. De esta manera, quienes se acerquen podrán disfrutar entre las 12 y 18 h de diferentes actividades, gastronomía y conocer más de 60 emprendimientos locales.

En esta edición habrán productos de arte e ilustración, decoración, textiles, marroquinería, mobiliario, craft, pastelería, accesorios, joyería, cosmética natural, botánica, jardinería, indumentaria para adultos y niños. Es una gran oportunidad para comprar el regalo del Día del Padre, que en Argentina tiene lugar este domingo 21 de junio.

Asimismo, el sábado 20 tendrá lugar la Festa Junina, un evento que reúne comida, música y los juegos tradicionales de Brasil, pero en plena Ciudad de Buenos Aires. Organizada por Robertinho Food, firma gastronómica del homónimo, el evento se realizará en John Pub, ubicado sobre Reconquista 924.

Durante el día habrá diferentes platos típicos brasileños como brochetas de picanha con mandioca frita, cachorro quente, que es la versión brasileña del pancho, manzana caramelizada y tortas de mandioca, maíz, maní, chocolate y fubá.

De esta manera, la Ciudad ofrece planes variados para toda la familia. Sin gastar de más, se puede disfrutar, tanto sábado como domingo, de comida rica, música en vivo y salidas al aire libre. Para conocer más eventos que tendrán lugar durante el fin de semana se puede visitar la agenda cultural del GCBA.