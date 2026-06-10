Qué hacer gratis el 20 de junio: harán una bandera argentina viviente en La Boca.

El próximo 20 de junio, en el marco del Día de la Bandera, el artista urbano Alfredo Segatori inaugurará La Boca 5.0. Se trata de una intervención artística en la esquina de Caminito, en la que se transformará el interior de un antiguo conventillo en una experiencia inmersiva abierta al público.

Un grupo de personas intervenidas con los colores celeste y blanco recorrerá las calles de La Boca hasta formar una gran bandera argentina viviente frente al nuevo espacio, ubicado sobre la esquina de Magallanes y avenida Pedro de Mendoza. Quienes deseen participar, pueden solicitar más información a [email protected].

Cómo es La Boca 5.0, la nueva intervención artística que llega a Caminito

La Boca 5.0 tendrá lugar el interior de un tradicional conventillo boquense, que fue completamente intervenido por Segatori con su serie Exabrupto de Color. El recorrido busca recrear distintos aspectos de la vida cotidiana en los conventillos que caracterizaron al barrio durante gran parte de su historia.

Por el Día de la Bandera, Alfredo Segatori hará una bandera argentina viviente en La Boca.

La instalación combinará arte urbano, objetos intervenidos, escenografías y distintos recursos sensoriales para que los visitantes puedan recorrer los ambientes y conocer desde una perspectiva contemporánea uno de los símbolos más representativos de La Boca.

Asimismo, la inauguración incluirá una acción artística colectiva protagonizada por personas intervenidas con la estética característica de Exabrupto de Color. Los participantes partirán desde la Galería Social Rimini, ubicada en Necochea 1234, y avanzarán por las calles del barrio hasta llegar a Caminito.

La propuesta culminará con la conformación de una bandera argentina viviente, una intervención con la que Segatori volverá a rendir homenaje a los colores nacionales, una temática presente en varias de sus obras y performances realizadas en los últimos años.

Quién es Alfredo Segatori

Alfredo Segatori es uno de los artistas urbanos más reconocidos de la Argentina. Comenzó a intervenir espacios públicos a fines de la década de 1980, cuando la cultura urbana todavía daba sus primeros pasos en Buenos Aires, y desde entonces desarrolló una extensa trayectoria vinculada al muralismo, las instalaciones y las performances.

A lo largo de su carrera realizó cientos de intervenciones en la Ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades del mundo. Su serie Exabrupto de Color, caracterizada por el uso de colores intensos y grandes formatos, se convirtió en una de sus obras más reconocidas y le permitió llevar el arte urbano a espacios públicos, galerías y eventos internacionales.

Además de su trabajo como artista, Segatori preside la Fundación Cultural Andén 2222, desde donde impulsa proyectos destinados a promover y difundir la producción de artistas de distintas disciplinas. También fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura por la Ciudad de Buenos Aires en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la escena artística local.

Su vínculo con La Boca es una constante dentro de su obra. En distintas oportunidades rindió homenaje al barrio y a la figura de Benito Quinquela Martín mediante murales e intervenciones urbanas, entre ellas El Sueño de Quinquela y El Regreso de Quinquela, esta última considerada el mural más grande del mundo realizado por una sola persona.