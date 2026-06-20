A solo una hora de CABA: el pueblo de 2.000 habitantes perfecto para desconectar el fin de semana.

Lejos del ruido, los embotellamientos y las agendas apretadas, todavía existen rincones bonaerenses donde el tiempo parece avanzar más despacio. Para quienes buscan una salida económica cerca de la Ciudad de Buenos Aires, Solís se presenta como una de esas escapadas que combinan historia, gastronomía criolla y el encanto de la vida rural.

Ubicado en el partido de San Andrés de Giles, a poco más de 100 kilómetros de la Capital Federal, este pequeño pueblo de poco más de 2.000 habitantes se convirtió en uno de los destinos favoritos para pasar el día, disfrutar de un almuerzo de campo o incluso desconectarse durante un fin de semana completo.

La historia de Solís está ligada al desarrollo del ferrocarril argentino. Su crecimiento comenzó en 1894 con la llegada de la estación del antiguo Ferrocarril Central Argentino, que impulsó la actividad económica y la instalación de familias en la zona.

Todavía hoy es posible recorrer sectores que conservan esa identidad ferroviaria. Las antiguas construcciones, los galpones históricos y las casas de época forman parte de un paisaje que invita a bajar el ritmo y caminar sin apuro. La vieja estación sigue siendo uno de los puntos más fotografiados por quienes llegan al pueblo en busca de una postal distinta de la provincia de Buenos Aires.

Gastronomía de campo y sabores bonaerenses

Uno de los mayores atractivos de Solís es su propuesta gastronómica. Restaurantes de campo, almacenes tradicionales y pequeños emprendimientos familiares ofrecen desde asados y pastas caseras hasta picadas con productos regionales.

Muchos visitantes eligen llegar temprano para recorrer el pueblo y luego disfrutar de un almuerzo criollo rodeado de naturaleza. También abundan las opciones para comprar dulces artesanales, embutidos, quesos y otros productos elaborados por productores locales.

Ubicado en el partido de San Andrés de Giles, a poco más de 100 kilómetros de la Capital Federal, este pequeño pueblo de poco más de 2.000 habitantes se convirtió en uno de los destinos favoritos para pasar el día.

El corazón de la localidad es la Plaza Independencia, un espacio verde donde vecinos y turistas comparten mates, charlas y momentos de descanso bajo la sombra de los árboles.

A diferencia de otros destinos turísticos más masivos, aquí la propuesta pasa por algo mucho más simple: caminar, sentarse en una plaza, recorrer comercios locales y disfrutar de la tranquilidad que ofrecen los pueblos rurales bonaerenses.

Además, algunas antiguas casonas fueron recicladas como hospedajes y posadas, permitiendo extender la estadía y vivir una experiencia más cercana a la vida de campo.

Una escapada económica cerca de CABA

La cercanía es una de las grandes ventajas de Solís. El viaje en auto demanda apenas poco más de una hora desde la Ciudad de Buenos Aires a través de la Ruta Nacional 8, lo que permite organizar una salida de último momento sin necesidad de grandes gastos ni planificación.

El viaje en auto demanda apenas poco más de una hora desde la Ciudad de Buenos Aires a través de la Ruta Nacional 8.

Para quienes buscan cambiar por un día el cemento por calles arboladas, buena comida y paisajes rurales, este pequeño pueblo bonaerense ofrece una alternativa accesible y con identidad propia. Un destino perfecto para cortar con la rutina y recordar que, a veces, el mejor plan de fin de semana está mucho más cerca de lo que parece.