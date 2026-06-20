El pueblito bonaerense con historia, tradición y una misteriosa capilla

Ubicado en el partido de Mar Chiquita, a la altura del kilómetro 366,5 de la Autovía 2, Vivoratá es uno de esos pequeños pueblos bonaerenses que conservan el ritmo pausado de la vida rural. Con menos de 1500 habitantes y rodeado de extensos campos, se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan una escapada de fin de semana lejos del ruido de las grandes ciudades.

Fundado el 12 de septiembre de 1886 con la llegada del ferrocarril que unió por primera vez Maipú con Mar del Plata, su nombre proviene de un vocablo indígena que significa "lleno de osamentas" y hace referencia al arroyo Vivoratá, que nace en el Sistema de Tandilia.

¿Qué hacer en Vivoratá?

Uno de los principales atractivos del pueblo es la antigua estación de ferrocarril, un sitio que conserva parte de la identidad histórica de la localidad. A su alrededor todavía pueden observarse construcciones de época y el antiguo aljibe que abastecía de agua a las formaciones ferroviarias.

Otro de los puntos más llamativos es la Iglesia de La Micaela, una vieja capilla abandonada ubicada en las afueras del pueblo. El edificio está rodeado de historias y leyendas sobre supuestas apariciones y fenómenos extraños, aunque también despierta interés por su arquitectura y su pasado vinculado a una antigua estancia de la zona.

Además, los alrededores ofrecen propuestas de turismo rural, con establecimientos agropecuarios y espacios al aire libre que permiten conocer las tradiciones del campo bonaerense y disfrutar de la gastronomía regional.

Vivoratá también es reconocido por la Fiesta Provincial del Costillar, una de las celebraciones más importantes del partido de Mar Chiquita. Cada año, el evento reúne a vecinos y turistas alrededor del tradicional asado a la estaca, espectáculos musicales y actividades vinculadas a la cultura gauchesca.

¿Cómo llegar a Vivoratá?

Para llegar a Vivoratá desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido más directo es tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata y luego continuar por la Autovía 2 Juan Manuel Fangio en dirección a Mar del Plata. La localidad se encuentra a la altura del kilómetro 366,5 de la ruta, en el partido de Mar Chiquita, a unos 378 kilómetros de la Capital Federal.