Quién es la novia de Enzo Fernández: así es Valentina Cervantes y cómo es su historia de amor

Cuando el mediocampista todavía daba sus primeros pasos en las inferiores de River Plate, encontró en Valu una compañera incondicional para atravesar los desafíos de una carrera que recién empezaba.

Enzo Fernandez es una de las grandes figuras del fútbol argentino y uno de los nombres más destacados de la Selección campeona del mundo. Sin embargo, detrás de su exitoso presente deportivo aparece una historia marcada por el compañerismo, el esfuerzo y el crecimiento personal junto a Valu Cervantes, la mujer que lo acompañó desde sus primeros años y con quien formó una familia.

Cómo comenzó la historia de amor entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes

La relación entre Enzo Fernandez y Valu Cervantes comenzó de manera inesperada durante unas vacaciones en Mar del Tuyú. En aquel entonces, el futbolista transitaba sus primeros pasos en las divisiones inferiores de River Plate, mientras que Valentina proyectaba un futuro vinculado a la enseñanza del idioma inglés.

Tras conocerse, la pareja inició un vínculo que rápidamente se fortaleció. Poco tiempo después decidieron convivir en un pequeño monoambiente ubicado en el barrio porteño de Villa Urquiza, donde atravesaron una etapa de grandes desafíos económicos.

Durante esos años compartieron metas, sacrificios y largas jornadas de esfuerzo. Los viajes en colectivo y la búsqueda de oportunidades formaron parte de una rutina que los unió aún más. En ese contexto, Valentina se convirtió en un apoyo clave para que el joven futbolista pudiera concentrarse en desarrollar su carrera profesional.

Quién es Valentina Cervantes, la pareja de Enzo Fernández

La novia de Enzo Fernandez es Valu Cervantes, una influencer y creadora de contenido que ganó popularidad en redes sociales mientras acompañaba el crecimiento profesional del mediocampista argentino.

A lo largo de los años, Valentina mantuvo un perfil cercano y familiar, compartiendo distintos momentos de la vida cotidiana junto al futbolista y sus hijos. Además, tomó una decisión importante para acompañar la carrera de Enzo: dejó sus estudios de Derecho para apoyarlo en cada uno de sus desafíos profesionales.

Esa elección incluyó mudanzas y cambios de país. Primero acompañó al jugador durante su etapa en Portugal, cuando fue transferido al Benfica, y posteriormente se instaló junto a él en Inglaterra tras su llegada al Chelsea, uno de los clubes más importantes de la Premier League.

La familia que formaron Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Con el paso del tiempo, la relación se consolidó y la pareja agrandó la familia con la llegada de sus dos hijos, Olivia y Benjamín.

Mientras tanto, la carrera de Enzo Fernandez crecía de manera acelerada. Después de destacarse en Defensa y Justicia, regresó a River Plate y posteriormente dio el salto al fútbol europeo. Su consagración definitiva llegó en el Mundial de Qatar 2022, donde fue una de las figuras de la Selección Argentina campeona del mundo.

En cada una de esas etapas, Valu Cervantes estuvo presente acompañando los cambios que exigía la carrera profesional del futbolista.

El apoyo de Valentina fue clave durante los años más difíciles, marcados por las limitaciones económicas y la búsqueda de oportunidades.

La separación y la reconciliación de la pareja

En octubre de 2024, Valentina Cervantes sorprendió al confirmar públicamente su separación de Enzo Fernandez. Según explicó en ese momento, la decisión había sido tomada por el jugador, quien sentía la necesidad de atravesar una etapa personal diferente tras haber formado una familia desde muy joven.

Pese a la ruptura, ambos mantuvieron una relación cordial y continuaron compartiendo tiempo con sus hijos. Con el correr de los meses, la distancia dio paso a nuevas conversaciones, encuentros y reflexiones.

Finalmente, después de superar la crisis y replantear distintos aspectos de su vínculo, Enzo Fernandez y Valu Cervantes decidieron volver a apostar por la relación. De esta manera, retomaron el proyecto familiar que comenzaron cuando eran adolescentes y que los acompañó durante todo el camino hacia el éxito deportivo y personal.