El espectacular videojuego de acción argentino estilo anime que ya tiene fecha de estreno

Kernel Hearts combina acción, progresión roguelite y cooperativo para hasta cuatro jugadores.

El estudio argentino Ephemera Games lanzó una demo gratuita de Kernel Hearts en Steam como parte del Steam Next Fest, permitiendo que los jugadores prueben el esperado roguelite cooperativo antes de su estreno oficial. La demostración estará disponible hasta el 22 de junio, ofreciendo un adelanto de la propuesta que llegará en septiembre de 2026 para PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2.

Publicado por Whitethorn Games, Kernel Hearts combina acción, progresión roguelite y cooperativo para hasta cuatro jugadores. La aventura pone a los usuarios al frente de la Unidad M.A.H.O.U., un escuadrón de androides con poderes mágicos que deberá abrirse camino por la legendaria Torre de Babel con un objetivo tan ambicioso como peligroso: derrotar a un dios y evitar la extinción del mundo.

Cómo es la jugabilidad de Kernel Hearts

Durante cada partida, los jugadores deberán ascender piso por piso enfrentándose a enemigos cada vez más desafiantes. A medida que avanzan, podrán conseguir habilidades temporales que potencian ataques, hechizos y movimientos, permitiendo crear combinaciones devastadoras para derrotar tanto a los rivales comunes como a los jefes que protegen cada región de la torre.

Como todo buen roguelite, la muerte no representa el final de la experiencia. Tras cada intento, la unidad regresa al laboratorio, donde es posible utilizar las recompensas obtenidas para desbloquear y equipar hasta 256 KB de chips de habilidad. Este sistema permite personalizar el estilo de juego y fortalecer al personaje de forma permanente para afrontar nuevos desafíos.

Otra de las mecánicas destacadas son las transformaciones mágicas. Permanecer demasiado tiempo en un mismo sector hace que la maldición de la Torre atraiga enemigos más poderosos, aunque también brinda la posibilidad de canalizar esa energía para transformarse temporalmente y ejecutar ataques de gran impacto capaces de cambiar el rumbo del combate.

La demostración estará disponible hasta el 22 de junio, y el juego saldrá en septiembre.

Cuándo sale Kernel Hearts y en qué plataformas estará disponible

Kernel Hearts también apuesta fuerte por el modo cooperativo. Se podrá jugar en solitario o junto a tres amigos, combinando habilidades para superar las distintas amenazas que aparecen durante el ascenso. Además, cada dominio de la Torre contará con personajes aliados con los que será posible desarrollar vínculos e incluso iniciar romances a medida que avanza la historia.

El lanzamiento completo de Kernel Hearts está previsto para septiembre de 2026 en Steam, Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2. Mientras tanto, quienes quieran conocer de primera mano el nuevo proyecto del estudio argentino ya pueden descargar la demo gratuita disponible durante el Steam Next Fest.