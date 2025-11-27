Cómo ir a un showcase de videojuegos argentinos en Buenos Aires: fecha y lugar

La escena local del desarrollo de videojuegos vuelve a reunirse en una nueva edición del Showcase de Videojuegos Argentinos, que se realizará el próximo sábado 29 de noviembre a partir de las 19 en Bar El Destello, ubicado en Gascón 1460, Palermo. El espacio, ya un clásico porteño, se consolidó en los últimos años como un punto de encuentro para estudios emergentes, desarrolladores independientes, universidades y entusiastas del gaming nacional.

Un espacio para crear, mostrar y aprender

A lo largo de cada showcase, los desarrolladores presentan sus juegos y practican cómo montar un stand, entrenan la presentación de proyectos, reciben y dan feedback en vivo y, sobre todo, generan un networking genuino con colegas de la industria local.

La experiencia presencial se vive como un valor cultural que fortalece a la comunidad y potencia la formación de nuevas generaciones de creadores.

La apuesta por los controles alternativos y la innovación académica

Esta edición incorpora una novedad clave: la participación de estudiantes de la materia Controles Alternativos de la Licenciatura en Videojuegos de UADE y alumnos de Proyectos de la Licenciatura en Producción y Desarrollo de Videojuegos de UNSO.

Los asistentes podrán probar controles alternativos: dispositivos y mecánicas no tradicionales para interactuar con un videojuego. Esto incluye hardware y software diseñado especialmente para cada experiencia, interacciones físicas y sensoriales únicas y formas de juego que integran directamente el cuerpo del jugador al diseño.

Se trata de un campo explorado por muy pocas carreras en el mundo, lo que posiciona a estas universidades argentinas en un lugar pionero a nivel internacional.

Un semillero que impulsa el futuro del gaming nacional

Entre luces, cables, prototipos, humor, mates y fichines, El Destello se consolida como un vivero cultural del videojuego argentino. En ediciones anteriores participaron estudios emergentes, proyectos independientes y juegos en distintas etapas de desarrollo, siempre atravesados por el espíritu colaborativo y experimental de la escena local.

Este espacio no solo conecta a desarrolladores: también forma, inspira y potencia a quienes están construyendo el futuro del gaming argentino.