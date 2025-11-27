Chiche Gelblung se calentó con su producción en pleno vivo y les dijo de todo: "¿Me pueden...?"

Chiche Gelblung explotó en vivo contra su producción.

El regreso de Chiche Gelblung a la pantalla generó repercusiones inmediatas. El conductor debutó con Chiche en vivo, el nuevo ciclo de Net TV que se emite de lunes a viernes a las 20, y el estreno quedó marcado por fallas técnicas, discusiones con la producción y varios momentos incómodos durante la transmisión.

A pocos segundos de iniciado el programa, Gelblung pidió que enfocaran a su invitado. “Estamos con Julio Chiappetta, ¿lo podés mostrar, director?”, dijo al aire. Sin embargo, la cámara siguió sobre él y volvió a reclamar: “No me lo mostraron todavía. ¿Me lo pueden mostrar a Julio Chiappetta o no, chicos? Ya te van a mostrar… porque si no, estoy hablando al cohete”. Minutos después, un error en el graph que identificó al invitado como “Franco” volvió a generar tensión.

La situación se repitió cuando cuestionó al equipo detrás de cámara por la falta de información sobre la llegada de los invitados. “El productor que tengo en el control, ¿no me puede avisar si llegaron los invitados? Porque lo quiero echar a Julio”, lanzó. Y agregó: “Chicos, acá tengo una cucaracha. Hagan las cosas bien, por favor. ¿Me pueden decir si llegaron o no?”. Incluso antes de un corte se filtró al aire la voz de la cucaracha, lo que obligó a la producción a colocar música y salir rápidamente a una pausa.

El enojo de Chiche en pleno vivo

Más tarde, el ciclo recibió a invitados políticos como Raúl Timerman y el exembajador en China, Diego Guelar. El conductor también expresó su molestia por la disposición en el estudio: “Lo sentaron atrás mío en vez de ponerlo adelante. Ahora cuando lo despida, hablamos. Es un desastre”. Durante la entrevista final con Guelar, una nueva intervención desde la cucaracha volvió a escucharse: “Pregunte en chino Chiche”. Él interrumpió la charla para responder con un desconcertado “¿Qué?”.