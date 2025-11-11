Chiche Gelblung criticó a Javier Milei.

Chiche Gelblung le condeció una entrevista a Pedro Rosemblat, en la cual hablaron largo y tendido respecto a la experiencia del primero de ellos, así como también su opinión sobre diferentes menesteres. Como era de esperar, la política no podía quedar al margen en ese sentido y la pareja de Lali Espósito le preguntó acerca de Javier Milei.

"No quiero dejar de preguntarte por Milei, porque fuiste uno de los primeros en entrevistarlo cuando no lo conocía nadie o lo conocía muy poca gente", fue lo que deslizó el trabajador de prensa para introducir a su interlocutor en la temática, que terminó con una crítica más que contundente por parte de este último.

Javier Milei junto a Chiche Gelblung.

Chiche Gelblung y su crítica a Javier Milei

El histórico periodista cuestionó la afinidad de Javier Milei con el judaísmo y hasta lo tildó como "una mala imagen" para la región. "Yo creo que es genuina esa admiración por el judaísmo que es viene, pero no es bueno", deslizó. "¿Para quién?, ¿para él o para el pueblo judío", quiso saber Rosemblat. "Para el pueblo judío", replicó Chiche.

"¿No le conviene decís?", preguntó el entrevistador. "Porque todos los cuestionamientos tienen que ver con que dicen que es pro-judíos. Y no tiene nada que ver", recibió como respuesta. "Yo nunca le creí del todo a Milei", lanzó de forma intempestiva Gelblung. "¿Te parece mentiroso?", inquiso incisivo Pedro. "En muchas cosas, creo que sí", asintió el histórico conductor de radio y televisión, entre otros rubros que supo llevar adelante.

Cabe recordar que fue en su programa donde, tal y como marcó Pedro Rosemblat, Javier Milei comenzó a mediatizarse al ser invitado al canal en reiteradas ocasiones. Fue desde allí, aunque es mejor atribuirle su explosión al fenómeno de las redes sociales y su papel de outsider, que se lanzó a la política y terminó ocupado el sillón de Rivadavia.