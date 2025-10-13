Pasó en vivo: Chiche Gelblung y un comentario polémico sobre el doble femicidio de Córdoba.

Chiche Gelblung quedó en el centro de la polémica tras un desacertado comentario en vivo. El periodista cruzó a una de sus panelistas para pedirle que no involucre al "feminismo" en el doble femicidio ocurrido en Córdoba, le pidió que abra "la mente" y remató: "No sabemos si la madre o la abuela eran dos brujas que lo volvieron loco".

"Cuando te dicen '¿quién es el violento?'. Y nunca es el amigo, el primo, el tío...", comenzó diciendo Tamara Bezares, panelista del programa que conduce Chiche Gelblung. En ese momento, el conductor de 81 años lanzó: "No puede ser que tu cabeza se cierre en el tema feminismo. Tenés que tener la mente abierta, sos periodista. No sabemos si a lo mejor la madre, la abuela, que en paz descansen, eran dos brujas que lo volvieron loco".

"No hagamos afirmaciones", continuó Chiche Gelblung, a lo que Tamara Bezares le respondió: "Esto es un femicidio". Ante este escenario, el conductor cerró: "No tengo dudas (de que fue un femicidio)".