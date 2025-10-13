Encontraron el cuerpo del remisero que trasladó a Pablo Laurta

Su auto fue encontrado incendiado hace unos días.

El cuerpo de Martín Sebastián Palacios, el chofer de 49 años que trasladó a Pablo Laurta, fue encontrado en Concordia, según le confirmaron fuentes policiales a El Destape. El hombre estaba desaparecido desde el miércoles 8 de octubre, cuando informó a sus allegados que debía realizar un traslado de "personal ejecutivo" durante la medianoche.

El vehículo en el que se trasladó, un Toyota Corolla, fue encontrado incendiado en la Ruta de las Altas Cumbres el jueves a la tarde, con unas llaves al costado. La búsqueda del chofer comenzó luego de que se confirmara el recorrido que habría realizado el presunto femicida. Durante el allanamiento a la habitación 209 del hotel, donde Laurta se escondía con su hijo, encontraron la documentación personal (billetera y un cuaderno) y del auto del remisero desaparecido.

En la zona donde fue encontrado el auto incendiado, vecinos del lugar informaron que lo vieron a Laurta solo y que se habría retirado atravesando un campo privado. En un principio, el viaje había sido solicitado en la aplicación Uber el 7 de octubre por Laurta, quien pedía trasladarse desde Concordia, Entre Ríos, hacia la provincia de Santa Fe.

"Por los datos que aporta la familia y la ubicación de su teléfono da en Federación, provincia de Entre Ríos. El vehículo apareció quemado en Villa Esquiú y hay testigos que ya lo identifican a esta persona, Laurta en el lugar, por lo cual estimamos que fue él el que quemó el vehículo", explicó en conferencia de prensa este domingo el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

¿Qué pasó con Martían Sebastián Palacios?

Según la reconstrucción que realizaron las autoridades hasta el momento, Palacios se desplazaba en un Toyota Corolla Blanco con techo negro, dominio AH083RB. Había salido desde Buenos Aires con destino a la terminal de ómnibus de Concordia, donde debía recoger a un pasajero, pero nunca llegó a destino y tampoco se había comunicado con su entorno. Según trascendió, Laurta le habría ofrecido un millón y medio para seguir el viaje hasta Córdoba.

El auto fue encontrado completamente incendiado en la Ruta de las Altas Cumbres de Córdoba, posteriormente desató un incendio forestal en la zona tras prenderse fuego en cadena con otros 13 vehículos. Según Infobae, el auto se dirigía hacia el sur al salir de la Terminal y luego tomó la ruta 22 con dirección a la localidad de Federal. Sin embargo, poco después regresó hacia la autovía 14. A la altura de Estancia Grande, salió de la ruta y se metió en un camino secundario hasta llegar a General Campos. Allí salió hacia la ruta 18 y retomó el camino hacia el oeste, en sentido a Córdoba. Después se perdió el rastro.

Doble femicidio en Córdoba y detención en Entre Ríos

Laurta fue detenido por la Policía de Córdoba este domingo en la ciudad de Gualeguaychú, donde se encontraba con su hijo de cinco años, al que había secuestrado. El hombre sería el presunto autor del doble femicidio de la madre y la abuela del niño en un domicilio del barrio Villa Rivera Indarte.

El último sábado por la tarde, Laurta habría asesinado a su expareja, Luna Giardina (24), y a su ex suegra, Mariel Zamudio, de alrededor de 50 años, utilizando un arma de fuego. Tras cometer los presuntos femicidios, se llevó consigo al hijo de ambos.