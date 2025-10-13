En las últimas horas un doble femicidio estremeció por completo a la provincia de Córdoba. Luna Garnier, una joven de 24 años, y su madre Mariel Zamudio, de 50, fueron asesinadas por Pablo Laurta, ex pareja de Garnier y padre de su pequeño hijo Pedro, a quien secuestró después de cometer los crímenes. El hombre fue detenido en Gualeguaychú mientras intentaba huir del país y el niño fue recuperado sano y a salvo.

Desde que se conoció la noticia fueron apareciendo datos, testimonios y material sobre Laurta que no solo contribuyen con la investigación del caso, sino también con la caracterización del perfil femicida. En esta línea, se supo que el detenido administraba y formaba parte de la plataforma "Varones Unidos".

Varones Unidos, el grupo misógino al que pertenecía Laurta

"Varones Unidos" es una suerte de agrupación con una plataforma web homónima que administra Pablo Laurta donde se comparten diferentes notas de interés para los miembros. Entre las publicaciones se puede ver como denominador común la victimización masculina y el antifeminismo: análisis de casos mediáticos que atacan a figuras como Wanda Nara, la promoción de un servicio de tests de paternidad y "tips de seducción" para atraer mujeres por redes sociales, entre otros.

Bajo el título "Consejos para conocer chicas por Instagram", en la plataforma había una nota que "ayudaba a levantarse chicas". En el desarrollo de la publicación se advertía sobre el riesgo de convertirse en un "baboso", "pollerudo" o "simp", que es el término despectivo que se utiliza para llamar a los hombres que buscan complacer a las mujeres.

"Un hombre exclusivamente dedicado a buscar el interés de mujeres es conocido como 'baboso'. Es una conducta antisocial", dice el artículo y aconseja crear un perfil "atractivo" y con fotos de alta calidad, en la que se evite seguir a "cuentas predatorias" de influencers que se dedican a "explotar a los hombres vendiéndoles contenido".

Varones Unidos vs Wanda Nara

En la plataforma también utilizaban los casos mediáticos para ejemplificar sus teorías misóginas. Tal es el caso de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, que analizaron para apuntar contra la "impunidad femenina y la discriminación contra el varón" en el sistema judicial argentino.

La justicia "parece favorecer narrativas que pintan a la mujer como víctima", permitiendo que Wanda Nara actúe "con relativa libertad frente a acusaciones de corrupción moral y ética", decían en el artículo. Atacaban a la abogada Ana Rosenfeld por haber contribuido a una dinámica de "violencia institucionalizada contra el hombre".

Tests de paternidad "imparciales"

Otro de los aspectos llamativos de la página tiene que ver con la promoción de tests de paternidad. Bajo la supuesta ayuda "a varones con dudas sobre sus hijos", desde la web ofrecían un kit para tomar muestras en casa y recibir los resultados por mail. "Evita posibles interferencias y comunicaciones entre activistas, operadores judiciales o personal con sesgos ideológicos", incitaban.

"Tomá el primer paso hacia la verdad", decía la publicación, prometiendo resultados "imparciales".