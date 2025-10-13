Video clave: así fue el encuentro entre el doble femicida de Córdoba y el chofer desaparecido

El doble femicidio de Córdoba continúa generando conmoción en todo el país. Pablo Laurta, acusado de asesinar a su ex pareja Luna Giardina y a su ex suegra Mariel Zamudio, fue detenido en Gualeguaychú. Allí liberaron además a su pequeño hijo, Pedro, a quien el hombre había secuestrado después de cometer los crímenes.

Ahora las preguntas giran en torno a Martín Sebastián Palacio, un conductor de aplicación de 49 años, que está siendo buscado desde el 7 de octubre, después de que Laurta subiera a su auto, un Toyota Corolla blanco.

El video del encuentro del femicida y el chofer en Concordia

El auto de Palacio apareció prendido fuego el 9 de octubre, dos días después de que Laurta accediera a un traslado. Al chofer, no lo volvieron a ver desde entonces.



Ahora, la Policía de Entre Ríos consiguió un video de una cámara de seguridad de un kiosco, donde se puede ver el encuentro entre Laurta y el conductor de aplicación en la terminal de ómnibus de Concordia.

Como se puede ver en el registro, al encontrar a Palacio, Laurta lo saludó como si ya se conocieran e inmediatamente guardó un bolso en el baúl del auto. Según trascendió, el femicida le ofreció 1 millón y medio de pesos para que lo lleve a Córdoba.

Según Infobae, el auto se dirige hacia el sur al salir de la Terminal y luego toma la ruta 22 con dirección a la localidad de Federal. Sin embargo, poco después regresa hacia la autovía 14. A la altura de Estancia Grande, sale de la ruta y se mete en un camino secundario hasta llegar a General Campos.

Allí sale hacia la ruta 18 y retoma el camino hacia el oeste, en sentido a Córdoba. Luego se pierde el rastro, pero dos días más tarde el auto apareció incendiado en la capital cordobesa. Las fuerzas de seguridad creen que la desaparición de Palacio está íntimamente relacionada con el caso de doble femicidio perpetrado por Laurta.

La captura de Laurta y la desaparición de Palacio

La Policía de Entre Ríos capturó al femicida el domingo, en un hotel de Gualeguaychú. Junto a él estaba Pedro, su hijo de 5 años, a quien había secuestrado después de cometer los crímenes de su madre y su abuela.

Mientras tanto, la búsqueda de Palacio se extendía a diferentes provincias. Según el testimonio de la hermana, el conductor le había informado a su familia que iba a hacer un viaje de Concordia a Córdoba, pero el 7 de octubre, después de llegar a Entre Ríos, el hombre dejó de responder las llamadas.

A partir de ese momento, se radicó la denuncia por su desaparición y se puso en marcha una investigación policial que incluye el análisis de las cámaras de seguridad que se relacionan con el trayecto. Hasta el momento, no se conoce el paradero de Palacio.