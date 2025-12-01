Daniel Gómez Rinaldi y la verdad detrás de los Martín Fierro.

Este domingo 30 de noviembre tuvo lugar una nueva emisión de Almorzando con Juana, continuación del histórico Almorzando con Mirtha Legrand pero con Juana Viale, su nieta, tomando la posta en la conducción. Para la ocasión fueron invitados Ricky Pashkus, Natalia Carulias, Alberto Ajaka, Mateo Sujatovich y Daniel Gómez Rinaldi.

A este último, Juana Viale le preguntó por los Martín Fierro Latino, los cuales dieron mucha tela para cortar en los programas de espectáculos, principalmente por su desarrollo, ternas y realización. Entre las respuestas que dio Gómez Rinaldi, hubo una que sorprendió a más de un presente.

Los invitados de Juana Viale para el programa del 30 de noviembre.

¿Qué dijo Gómez Rinaldi sobre los Martín Fierro?

"¿Hay que pagar para estar (en los Martín Fierro Latino)?", quiso saber la conductora del ciclo, mirando fijamente a Daniel Gómez Rinaldi, vocal suplente en APTRA. "Hay que pagar para inscribirse, para participar, para que te ternen", confirmó el periodista mayormente vinculado a espectáculos.

"Es raro...", opinó Juana, a lo que Gómez Rinaldi señaló: "No es raro. Tengo entendido que en los EE.UU. algunas obras tienen que inscribirse, sino irían todos o todos se premiarían". Con relación a cuánto debían abonar los programas que deseaban entrar en las ternas, deslizó: "Creo que eran 200 dólares".

Por otra parte, contó una anécdota para defender su postura: "Yo volví en el avión con un chico de Córdoba, divino, que tenía un programa. Participó y, bueno, no ganó. Y está esa cosa también, pero hay muchos programas. Colegas dijeron 'ay como puede ser que el canal líder o canal 13 no tenía representantes'".

Tras ello, contó que la idea de Luis Ventura fue "diversificar y separar" con relación a la creación de tantas entregas diferentes. "Tenés más posibilidades. Separó a la radio, entonces van todas las figuras de la radio. Entonces todos ellos tienen más posibilidades”, concluyó Gómez Rinaldi.