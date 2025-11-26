Dolor por el cierre de una histórica pileta olímpica.

Los vecinos de Rosario sufrieron una triste noticia, ya que se comunicó que cerró la histórica pileta olímpica del Gigante de Arroyito, estadio del club Rosario Central. Esto marca el fin de un símbolo de la institución y el barrio.

El motivo es por la expansión que se realizará en el estadio y fue confirmado por la dirigencia del club, encabezada por el presidente Gonzalo Belloso y la vicepresidenta Carolina Cristinziano, cuando presentaron el proyecto ante los socios.

En el Gigante de Arroyito se construirá una tercera bandeja sobre la platea Río, que agregará 3.600 localidades y 50 palcos. Confirmaron también que el proyecto contempla un estacionamiento de tres pisos con capacidad para más de 400 vehículos.

El adiós a la histórica pileta olímpica

“Es una pileta histórica, pero sobre ella tienen que ir los cimientos de la nueva estructura, entonces no podrá estar más; son los sacrificios para seguir creciendo”, manifestó el presidente de Rosario Central cuando anunció la ampliación del estadio.

De todas maneras, desde la dirigencia afirmaron que se planea construir una nueva pileta recreativa en el predio “Caribe Canalla” del club, aunque todavía no hay lugar definido ni plazos cerrados.

Igualmente, no será como la histórica pileta que dice adiós, ya que Belloso aclaró que la nueva será mucho más chica, pensada más para el esparcimiento que para el nado profesional como la anterior.

Desde la dirigencia de Rosario Central pusieron énfasis en que si bien hay que despedirse de la pileta olímpica, la remodelación del Gigante de Arroyito representa un salto institucional que no sólo traerá una ampliación en su capacidad, sino que su renovación.

En ese sentido, se construirán nuevos accesos, ascensores panorámicos, escaleras mecánicas y una fachada renovada que mira hacia el río Paraná. Las obras de ampliación se dividirán en dos etapas, con el objetivo de no interrumpir la actividad deportiva y que Rosario Central pueda seguir haciendo de local en su estadio.