Gestión Insfrán: tras la inauguración de la pileta olímpica, Formosa lanzó el Primer Torneo Regional de Natación

Tras la inauguración de la pileta más grande de la provincia y habilitada para torneos olímpicos, Formosa confirmó que comenzará el Primer Torneo Regional de Natación en la capital, en el Centro de Educación Física y de Alto Rendimiento (CEF) N° 1 de la provincia. La inscripción se encuentra abierta hasta el miércoles 29 de octubre.

En diálogo con Agenfor, el director de Recreación Comunitaria de la Secretaría de Deportes, Daniel Leguizamón, confirmó la realización de la competencia. En ese sentido, el funcionario explicó que desde la gestión de Gildo Insfrán se gestó rápidamente esta competencia gracias a la articulación con la Asociación Civil Formoseña de Deportes Acuáticos de la provincia. El natatorio olímpico de 50x25 metros, cumple con todas las especificaciones técnicas internacionales, incluyendo plataformas de toque, pantallas digitales, climatización del agua y tribunas para el público.

La actividad contará con la participación de clubes de distintos puntos de la región y comenzará a las 7am hasta las 13hs. En este sentido, el funcionario aclaró que además participarán 10 escuelas de la capital formoseña ya que usan las instalaciones de la misma.

El torneo, que posee la entrada libre y gratuita, tendrá la posibilidad de inscribir a niños desde los cinco años, hasta adultos, y con distintos estilos de nado. Asimismo, el funcionario celebró que es la primera vez que la provincia tiene la infraestructura necesaria para este tipo de torneos.

Nueva pileta olímpica

El Gobierno de Gildo Insfrán realizó una inversión estratégica en infraestructura deportiva destinada a potenciar el desarrollo del deporte en Formosa y en todo el norte argentino. En ese contexto, se llevó adelante la construcción de una piscina olímpica climatizada con medidas reglamentarias, junto a una moderna pista de atletismo, dentro del Centro de Educación Física y Deportes de Alto Rendimiento N.º 1, ubicado sobre el boulevard de la avenida Napoleón Uriburu, entre las calles Córdoba y Fortín Yunká.

En diálogo con Agenfor, el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, subrayó que ambas obras marcaron un antes y un después en el deporte formoseño, consolidando a la provincia como un polo de referencia regional. El secretario de Deportes destacó que la piscina olímpica es una herramienta clave para el crecimiento del deporte en Formosa. El objetivo es que se utilice tanto en la iniciación como en el alto rendimiento, y se trata de la única de carácter público en la región y una de las pocas en el país con estas características.