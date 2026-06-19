Keiko Fujimori dice que espera con "calma" el resultado final de la elección presidencial en Perú

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori reacciona al salir de su casa en Lima.

​La derechista Keiko Fujimori dijo el viernes que espera con "calma y prudencia" el resultado final ‌de la votación ‌por la elección presidencial de Perú, mientras mantiene una estrecha pero constante ventaja frente al izquierdista Roberto Sánchez.

La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori obtenía un 50,118% de votos válidos y Sánchez un 49,882%, con el 99,527% de papeletas ya contabilizadas, ​según la oficina ⁠electoral ONPE.

Con esos porcentajes, Fujimori, que postula ‌por cuarta vez, llevaba una ventaja de ⁠43.292 votos, con una ⁠tendencia que, según analistas, se mantendría durante el recuento oficial de votos pendientes de la segunda ronda electoral ⁠del 7 de junio.

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"La diferencia ha crecido ​y por supuesto que esto nos ‌genera muy buena expectativa", ‌dijo Fujimori a periodistas al comentar en la ⁠puerta de su vivienda en un distrito limeño sobre el avance del proceso.

"No esperamos que el resultado final salga pronto, porque efectivamente hay ​muchas decisiones ‌por tomar", añadió.

El jurado electoral tiene pendiente por revisar votos impugnados que, en promedio, sumaban unos 110.000 hasta la mañana del viernes. De esta cifra, alrededor de un ⁠60% provienen de Lima, donde Fujimori ha concentrado mayor apoyo que su rival.

Sánchez, cuyo ascenso ha puesto nervioso a los mercados financieros, ha convocado a sus seguidores a concentrarse en Lima para una marcha de protesta el viernes, tras denunciar supuestas irregularidades electorales.

Asimismo, su ‌partido político, Juntos por el Perú, ha presentado al jurado electoral acciones legales para anular votos de Lima y el exterior, alegando "patrones de repetición" de sufragios a favor de Fujimori en Lima y cambios ‌en las normas que afectaron el traslado de los votos del extranjero.

Fujimori, que podría convertirse en la primera ‌mujer en llegar ⁠al poder en Perú mediante elección directa, ha perdido en tres balotajes previos. ​En el último, el 2021, fue derrotada por apenas 44.200 votos por el izquierdista Pedro Castillo.

Con información de Reuters