Sorpresa por la separación de una famosa conductora y un famoso cantante: "Ya no estamos más juntos”

Una famosa conductora reveló a través de sus redes sociales que atraviesa una ruptura amorosa.

La ex participante de Gran Hermano, Daniela Celis (más conocida como Pestañela), decidió romper el silencio frente a los rumores de separación entre ella y el cantante Nick Sícaro, y subió una historia a Instagram que confirma las especulaciones del mundo mediático.

Como era de esperarse, la influencer optó por usar las redes sociales para dar el comunicado oficial de su ruptura. En ese sentido, entre palabras sentidas aseguró: “Hola! Como ustedes fueron parte de todo esto, queríamos compartirles que con Nico somos amigos, ya no estamos más juntos. Agradecemos a todos por el respeto y la buena energía siempre. Los queremos”.

Por otro lado, Sícaro replicó la misma historia en sus redes sociales y se refirió a ella de manera cariñosa como “Dani”. El gesto no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes seguían con cariño la relación de ella y el ex participante de Gran Hermano: Generación Dorada 2026. La publicación de ambos generó una fuerte repercusión en las redes, y como era de esperarse, en los medios tradicionales también.

El comienzo de la relación de Daniela Celis y Nick Sícaro

Hace un mes, Daniela confirmó su relación con Nick durante una transmisión de Rumis, el programa de La Casa Stream. En ese momento, ella confirmó: “En cuatro días cumplo un mes. Yo acá voy a contar toda la verdad, que nadie nos escuche”. Asimismo también reveló el mensaje que él le había enviado: “Mirá, la verdad que quiero conocerte. Juntémonos a tomar un mate, si querés en casa tranquilos o a un bar donde vos quieras, pero para conocernos”.

Por otro lado, la relación quedó expuesta durante una repentina aparición de ambos en el programa de juegos Pasapalabra (Telefe). Ahí les consultaron si estaban viviendo una etapa de exclusividad. Ante la pregunta, Celis respondió entre risas: “Nos estamos portando bien, supongo, ¿no?”, mientras que Sícaro respondió: “No sé, pregúntale a ella”.