El futuro del paraguayo Almirón en el Mundial queda en el aire tras su histórica expulsión

El árbitro Ivan Barton muestra una tarjeta roja al paraguayo Miguel Almirón en el partido ante Turquía

No quedó claro qué le dijo el paraguayo Miguel Almirón al turco Mert Muldur cuando se cubrió la boca con la mano en el transcurso ‌del partido que los enfrentó el ‌viernes, pero puede que haya sido su último gesto en el Mundial.

Almirón se convirtió en el primer jugador expulsado de la Copa del Mundo por infringir una nueva y estricta norma que prohíbe taparse la boca durante los enfrentamientos en el terreno de juego, lo que dejó a Paraguay con 10 hombres para hacer frente a los ataques turcos durante 45 minutos.

La norma se promulgó después de que Gianluca Prestianni, del Benfica, fuera acusado de proferir ​insultos discriminatorios contra Vinícius ⁠Jr., del Real Madrid, ocultándose tras la camiseta durante un partido de la Liga ‌de Campeones que el árbitro suspendió, invocando el protocolo antidiscriminatorio de la ⁠UEFA.

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Prestianni, que negó la acusación, fue sancionado por la ⁠UEFA con seis partidos de suspensión por conducta discriminatoria considerada homófoba.

En un partido tenso y plagado de acalorados enfrentamientos, la tarjeta roja a Almirón antes del descanso quedó eclipsada por la ⁠sorprendente victoria de Paraguay por 1-0 en la Bahía de San Francisco, que ​mantuvo vivas sus esperanzas de avanzar en el Mundial y ‌condenó a Turquía a una eliminación prematura.

La expulsión ‌del exjugador del Newcastle United significa que se perderá el decisivo último partido ⁠del Grupo D de Paraguay contra Australia, el 22 de junio.

Almirón publicó en Instagram una foto de su equipo celebrando la victoria 1-0, pero no hizo mención alguna a su expulsión.

"Quiero agradecer el esfuerzo de mis compañeros hoy dejando todo en cada pelota. Gracias, gracias, ​gracias, un orgullo ‌ser parte de esta selección", escribió junto a una imagen de los eufóricos jugadores paraguayos amontonándose unos encima de otros al sonar el pitazo final.

"ESCLAVOS DEL REGLAMENTO"

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, que elogió el espíritu de lucha de sus jugadores, dijo que aceptaba que se hubieran aplicado las normas.

"Lo primero que ⁠le dije cuando entramos al vestuario fue: 'cambiá la cara que ganamos, no sientas culpa de nada, porque eso que pasó hizo sacar mucho más el espíritu combativo de tus compañeros'", señaló en rueda de prensa.

Alfaro se ha propuesto proteger a sus jugadores de las duras críticas que recibieron tras la goleada 4-1 sufrida en su primer partido ante los coanfitriones, Estados Unidos, que ahora son los primeros de grupo.

"Estaba dolido porque él sentía que, en algún punto, a un jugador de experiencia ‌como él, esas cosas no le pueden pasar", dijo sobre Almirón.

"Pero pasó, nada, listo. Para eso estamos, para bancar, estamos para sostener, estamos para empujar, somos un equipo".

Sin embargo, la nueva medida tiene excepciones, como permitir a los jugadores cubrirse la boca durante conversaciones amistosas con compañeros de club que militan en equipos rivales.

Esta norma fue una de las varias introducidas para el ‌Mundial, entre las que se incluyen cuentas atrás de cinco segundos en los saques de banda y los saques de puerta, límites de tiempo para que los jugadores sustituidos abandonen el campo y ‌la obligación de que ⁠los jugadores permanezcan en la banda durante un minuto tras recibir asistencia médica en el terreno.

Alfaro dijo que algunas de las nuevas reglas podrían ​perjudicar al fútbol y que una tarjeta amarilla para Almirón habría sido suficiente.

"Me cuesta jugar este deporte nuevo, porque es un deporte nuevo, y bueno, aceptar que esto es así y a recuperarnos".

Con información de Reuters