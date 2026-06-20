Trump volvió a criticar a Meloni: "Quiere recuperar popularidad"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensar su relación con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al acusarla de querer "recuperar apoyo político" en su país por la polémica entre ambos en redes sociales.

Además, la chicaneó por no habilitarle el uso de las pistas de aterrizaje italianas para la guerra en Medio Oriente con Irán. Meloni le contestó y redobló la apuesta: "Mi popularidad no es asunto tuyo. Ocúpate de la tuya", afirmó.

Esta semana, tras la cumbre del G7, el presidente Trump afirmó que la primera ministra de Roma le pidió que se sacaran una foto juntos. "Me pidió repetidamente que me tomara una foto con ella durante la cumbre del G7", señaló el mandatario. A su vez, sostuvo que la popularidad de Meloni está en caída y atribuyó esa situación a su decisión de no alinearse completamente con la estrategia estadounidense frente a Irán. Incluso se burló de la dirigente italiana, a quien llamó "Gigiorgia" en un mensaje publicado en sus redes sociales.

En ese mismo mensaje, el estadounidense rechazó cualquier intento de acercamiento y lanzó una nueva serie de cuestionamientos contra Meloni. "Ni siquiera nos permitió usar las pistas de aterrizaje italianas, a pesar de que Estados Unidos aporta cientos de miles de millones de dólares al año para la defensa de Italia y otros aliados de la OTAN", afirmó el mandatario. En la misma publicación, aseguró que, tras la derrota militar de Irán, Meloni "intenta volver a acercarse" a Washington.

La respuesta de Meloni: "Céntrate en la tuya"

Lejos de dejar pasar las acusaciones, la primera ministra italiana respondió con un mensaje contundente publicado en inglés a través de sus redes sociales. "Estos ataques constantes e injustificados son absurdos", señaló la dirigente y sostuvo que su respaldo político se basa exclusivamente en la defensa de los intereses nacionales italianos. "Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia. Y eso es precisamente lo que siempre he hecho", escribió la premier.

La líder conservadora también defendió la decisión de no habilitar el uso de bases militares italianas fuera de los acuerdos vigentes entre ambos países. "Italia sigue siendo una nación soberana", remarcó, y concluyó: "Mi popularidad no es asunto tuyo. Sugiero que te centres en la tuya".

"Atónita": la palabra de Meloni después de las acusaciones de Trump

Meloni volvió a insistir en que no le pidió una fotografía a Trump durante la cumbre del G7 y dijo estar "atónita" por sus declaraciones, las que calificó además como "inventadas". Más tarde, en una publicación en italiano, evitó seguir alimentando la polémica y aseguró que no volvería a referirse al tema porque continúa creyendo "en la unidad de Occidente".

Sin embargo, el conflicto comenzó a tener consecuencias diplomáticas. En medio de la creciente tensión entre ambos gobiernos, fue cancelado un viaje que el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, tenía previsto realizar a Miami para participar de un foro empresarial y científico.