Meloni le dice a Trump que se centre en su propia popularidad, mientras la polémica no decae

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le dijo el sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se ocupe de su propia popularidad después de que este acusara a su aliada de la OTAN de intentar mejorar su índice de popularidad en el país mediante la mejora de las relaciones con Washington.
Meloni acusó el viernes a Trump de mentiroso por afirmar que ella le había "suplicado" que se hiciera una foto con ella durante la cumbre del Grupo de los Siete celebrada esta semana en Francia.
El mandatario estadunidense reiteró el sábado la afirmación, escribiendo mal su nombre como "Gigiorgia", al publicar en su plataforma Truth Social que "ella quiere volver a ser amiga para que suban sus 'cifras'".
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Meloni respondió con una publicación en inglés en Instagram: "Presidente Trump, estos ataques constantes e injustificados no tienen sentido. Mi popularidad no es asunto suyo. Le sugiero que se centre en la suya".
El Gobierno de Meloni, que asumió el poder en 2022, ha visto cómo su aprobación pública aumentaba en las encuestas de opinión hasta situarse en torno al 35%, tras un descenso constante en 2025. Su partido, Hermanos de Italia, lidera los sondeos con cerca del 28% de las preferencias, mientras que el opositor Partido Demócrata se sitúa en torno al 22%.
Trump, que tomó posesión en enero de 2025, ha visto cómo su índice de aprobación subía un punto porcentual en los últimos días, hasta el 36%, aunque sigue cerca de los niveles más bajos de su carrera política, a medida que se atenúa el descontento público por el costo de la vida, según una encuesta de Reuters/Ipsos.
La primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Italia le dijo a Trump el sábado que "ser su amiga desde luego no ha ayudado" a su popularidad. Trump reiteró sus críticas anteriores a Roma por no permitir el uso de las bases militares estadounidenses en Italia durante la guerra con Irán que Estados Unidos e Israel iniciaron a finales de febrero.
Meloni respondió: "Su uso se rige por acuerdos que siempre hemos respetado y que no pueden violarse. Mientras yo sea primera ministra, Italia seguirá siendo una nación soberana".
(Editado en español por Carlos Serrano)