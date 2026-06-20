Policía antiterrorista escocesa investiga ataques que dejaron cinco heridos en Edimburgo

Agentes antiterroristas escoceses están investigando una serie de ataques violentos ocurridos el viernes en Edimburgo, la capital del país, que dejaron cinco hombres heridos, según informó la policía el sábado.
Un hombre escocés blanco de 36 años fue detenido tras una serie de amenazas, robos y actos de vandalismo, según el comunicado policial, que añadió que tres de las cinco víctimas necesitaron atención hospitalaria por lesiones que no ponían en peligro su vida.
Los agentes locales se enfrentaron al sospechoso y lo detuvieron alrededor de las 21:30 hora local (2030 GMT).
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La subjefa de policía Catriona Paton condenó la violencia y afirmó: "Quiero enviar un mensaje claro de apoyo a todas nuestras comunidades: no hay lugar para el racismo ni para el odio por motivos religiosos en una Escocia que da lo mejor de sí misma cuando nos mantenemos unidos".
El individuo permanece detenido y la investigación continúa, según informó la policía.
Con información de Reuters