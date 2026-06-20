Imagen de archivo de dos policías vigilando el Palacio de Holyroodhouse, en Edimburgo, Escocia.

​Agentes antiterroristas escoceses están investigando una serie ‌de ataques ‌violentos ocurridos el viernes en Edimburgo, la capital del país, que dejaron cinco hombres heridos, según informó la policía el ​sábado.

Un hombre ⁠escocés blanco de ‌36 años fue detenido ⁠tras una ⁠serie de amenazas, robos y actos de vandalismo, según ⁠el comunicado policial, que ​añadió que tres ‌de las cinco ‌víctimas necesitaron atención hospitalaria ⁠por lesiones que no ponían en peligro su vida.

Los agentes locales ​se ‌enfrentaron al sospechoso y lo detuvieron alrededor de las 21:30 hora local (2030 GMT).

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La subjefa ⁠de policía Catriona Paton condenó la violencia y afirmó: "Quiero enviar un mensaje claro de apoyo a todas nuestras comunidades: no hay ‌lugar para el racismo ni para el odio por motivos religiosos en una Escocia que da lo ‌mejor de sí misma cuando nos mantenemos unidos".

El individuo permanece ‌detenido ⁠y la investigación continúa, según informó ​la policía.

Con información de Reuters