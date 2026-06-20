Un hombre sostiene una pancarta durante una protesta estudiantil antigubernamental en Novi Sad, Serbia.

​Miles de personas se manifestaron el sábado en Novi Sad, una ciudad del norte de Serbia, para conmemorar la ‌muerte de 16 personas en ‌2024 tras el derrumbe de la marquesina de una estación de tren y exigir elecciones generales anticipadas.

Las protestas antigubernamentales lideradas por estudiantes, que en ocasiones se tornaron violentas, se extendieron por toda Serbia tras la catástrofe, sacudiendo los cimientos del mandato de 13 años del populista Aleksandar Vučić y su Partido Progresista ​de Serbia (SNS).

Los manifestantes, la ⁠oposición y los grupos defensores de los derechos humanos ‌alegan que la catástrofe de la estación de ⁠tren fue una muestra de la ⁠mala gestión generalizada de los proyectos de construcción por parte del Gobierno y de la corrupción.

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En Novi Sad, la segunda ciudad más ⁠grande de Serbia, miles de manifestantes se concentraron bajo ​temperaturas de unos 30 grados Celsius coreando "Victoria" ‌y abucheando a Vučić y al ‌SNS. Muchos llevaban pancartas y camisetas con el lema "Los ⁠estudiantes están ganando".

Los activistas del movimiento liderado por los estudiantes afirman que quieren plantar cara a Vučić y al SNS en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales. Ambas están previstas para ​2027, pero ‌Vučić ha declarado que podría convocarlas anticipadamente en los próximos meses.

"Sin elecciones libres y justas, todo lo demás son palabras vacías", declaró ante la multitud Sanja Belic, profesora universitaria de Novi Sad.

Los manifestantes y las organizaciones ⁠de derechos humanos también acusan a Vučić y a los responsables del Gobierno de amañar las elecciones, ejercer violencia contra la oposición, coartar la libertad de prensa, corrupción y vínculos con el crimen organizado. Vučić y sus aliados niegan las acusaciones.

"Debemos levantarnos, expresar nuestra voluntad y ganar; no tenemos otra opción", afirmó Goran Sajin, un manifestante de ‌unos 50 años.

En una retransmisión televisiva en directo que coincidió con la concentración de Novi Sad, Vučić anunció que sus seguidores se manifestarán el 27 de junio.

"Les invito (al pueblo) a no mostrar ira hacia nadie (...) sino a reunirse bajo la bandera serbia", afirmó.

Serbia es ‌candidata a ingresar en la Unión Europea, pero Belgrado debe mejorar primero su Estado de derecho, incluidas las condiciones para celebrar elecciones libres ‌y justas y ⁠el funcionamiento del poder judicial, así como erradicar la corrupción y el crimen organizado.

También tiene que armonizar ​su política exterior con la del bloque, lo que incluye imponer sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania.

Con información de Reuters