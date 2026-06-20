“No se pueden ni ver”: preocupación en Telefe ante la pésima relación de dos conductores del canal

Preocupación en Telefe por la relación de dos conductores.

El streaming de Telefe está plagado de figuras, con la señal apostando fuerte a hacer crecer su emisión digital. Pero, según un trascendido que se viralizó en las últimas horas, dentro de uno de sus programas más vistos no todo sería armonía.

El tuit que encendió la mecha

Fue Federico Flowers quien, desde su cuenta de X, aseguró que la relación entre Agustín "Boffe" Boffelli y Caro Trippar estaría lejos de ser la ideal. Llamativo, porque ambos integran la conducción de uno de los ciclos destacados de Streams Telefe.

"PÉSIMA, así es la relación entre Agustín Boffelli 'Boffe' y Caro Trippar. En los pasillos del streaming de Telefe me cuentan que no se pueden ni ver", lanzó Flowers, citando a sus fuentes dentro del canal.

Boffe y Caro Trippar se llevarìan muy mal.

Las acusaciones que apuntan a Boffe

El periodista no se quedó ahí y apuntó de lleno contra el conductor. Según su relato, el joven tendría "aires de divo" y la producción estaría incómoda con su actitud. "No es muy querido", deslizó, y sumó que dentro del equipo habría malestar por la forma en que se maneja con sus compañeros.

Cabe aclarar que se trata, hasta el momento, de versiones de una sola fuente, sin confirmación oficial del canal ni de los involucrados. Pero el dato que más sorprendió llegó después: según Flowers, Boffe hasta tendría "un listado de la gente que no quiere de invitados a su programa", y "ningunearía" a su compañera de conducción.

Lejos de entrar en el barro, el aludido contestó con humor y olfato promocional: "Conocé toda la verdad el lunes a las 17:30 por Streams Telefe", escribió, en lo que sonó más a una chicana que a una desmentida formal. Caro Trippar, por su parte, no se refirió al tema.

La respuesta de Boffe ante el tweet que hablaba de su pelea.

El runrún reaviva las dudas sobre el clima interno del streaming de Telefe, que ya venía golpeado tras la polémica salida de Nacho Castañares, en la que varias voces señalaron a Grego Rosello.