Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo F - Países Bajos contra Suecia

Un doblete inicial de Brian Brobbey, otros dos ‌goles de ‌Cody Gakpo en la segunda parte y un tanto en los últimos minutos de Crysencio Summerville le dieron a Países Bajos una impresionante victoria por 5-1 ​sobre Suecia ⁠en el Mundial el sábado.

Brobbey, ‌titular por delante del ⁠máximo goleador histórico ⁠de la selección, Memphis Depay, marcó dos goles en los primeros 17 ⁠minutos para dar a los ​neerlandeses la iniciativa inicial, ‌y dos tantos ‌de Gakpo en un lapso ⁠de siete minutos poco después del descanso los pusieron en una ventaja insuperable.

El suplente Anthony ​Elanga ‌recortó distancias en el minuto 59 de un partido muy fluido, pero el gol no fue más que ⁠un consuelo para Suecia, en lugar de servir para iniciar una remontada, y la goleada neerlandesa se completó cuando Summerville se abrió paso entre los rivales hasta el ‌borde del área para rematar con precisión en el minuto final.

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Países Bajos lidera el Grupo F con cuatro puntos, mientras que Suecia se ‌quedó con tres tras dos partidos, luego de haber vencido a Túnez ‌por 5-1 ⁠en su debut. Japón y Túnez se enfrentarán ​en Monterrey más tarde este sábado.

(Texto de Mark Gleeson, desde Atlanta; edición en Español de Manuel Farías)